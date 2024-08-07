Жуткий инцидент на базе отдыха: мигрант арестован за попытку изнасилования

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В Приморье за попытку изнасилования арестовали мигранта. Известно, что он находится в стране незаконно. Приезжему вменяют сразу две статьи УК РФ.
В Приморском крае был арестован 29-летний мигрант, подозреваемый в попытке изнасилования 25-летней девушки на базе отдыха «Орхидея» в бухте Шамора. Сотрудники прокуратуры региона сообщили, что суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
По информации следствия, ночью подозреваемый проник в дом, где спала девушка, и попытался ее изнасиловать. Проснувшись, девушка стала сопротивляться, а ее муж задержал злоумышленника и передал его полиции. В отношении мигранта возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению) и части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование).
По предварительным данным, подозреваемый находится на территории России незаконно. В настоящее время он ожидает суда под стражей.
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По информации следствия, ночью подозреваемый проник в дом, где спала девушка, и попытался ее изнасиловать. Проснувшись, девушка стала сопротивляться, а ее муж задержал злоумышленника и передал его полиции. В отношении мигранта возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению) и части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование).
По предварительным данным, подозреваемый находится на территории России незаконно. В настоящее время он ожидает суда под стражей.
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Елена Перлова