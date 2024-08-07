На Западе Москвы прогремел взрыв, есть погибшие

Фото: istock/Marina Khromova
В результате взрыва выбило несколько окон, но конструкция здания не пострадала. Два подъезда были эвакуированы, жильцы отметили запах гари, однако открытого огня не было замечено.
В пятом корпусе жилого пятиэтажного дома на улице Артамонова в Москве произошел взрыв, в результате которого погиб 62-летний мужчина. По предварительным данным, причиной взрыва стал подрыв гранаты. Об этом сообщает URA.RU.
В момент взрыва в квартире, где произошел инцидент, была обнаружена граната. Первоначально считалось, что взрыв мог быть вызван газом, однако представители «Мосгаза» опровергли эту версию. Затем стало известно, что причиной происшествия стал неизвестный предмет.
Погибший, Игорь Алешин, был найден в квартире вместе с гранатой. На месте происшествия работают оперативные службы, следователи и криминалисты проводят осмотр. Ситуация находится под контролем правоохранительных органов.
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В момент взрыва в квартире, где произошел инцидент, была обнаружена граната. Первоначально считалось, что взрыв мог быть вызван газом, однако представители «Мосгаза» опровергли эту версию. Затем стало известно, что причиной происшествия стал неизвестный предмет.
Погибший, Игорь Алешин, был найден в квартире вместе с гранатой. На месте происшествия работают оперативные службы, следователи и криминалисты проводят осмотр. Ситуация находится под контролем правоохранительных органов.
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Елена Перлова