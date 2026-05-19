Катер с пассажирами перевернулся на Байкале в Бурятии
Катер «Хивус» с пассажирами на борту перевернулся на Байкале в Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
Инцидент произошел 19 мая в местности Черепаха примерно в 30 километрах от берега. По предварительным данным, один человек пострадал, его смогли спасти и госпитализировать. Еще четверо остаются под водой.
В настоящее время на месте работают спасатели. Сотрудники надзорного ведомства следят за выяснением причин и обстоятельств происшествия. При наличии оснований они примут меры реагирования.
Ранее сообщалось, что на реке Назинской в Томской области перевернулось маломерное судно с четырьмя людьми на борту. Один человек самостоятельно выбрался на берег, остальных искали спасатели.
