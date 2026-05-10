В Томской области ищут трёх человек после опрокидывания судна на реке
На реке Назинской в Томской области перевернулось маломерное судно с четырьмя людьми на борту. Один человек выбрался на берег, остальных разыскивают. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
По информации ведомства, во время движения по реке Назинской в районе села Назинское Александровского района Томской области судно затонуло. Судоводитель смог выбраться на берег и сообщить о случившемся.
Трёх пассажиров до сих пор не нашли. Следователи проводят доследственную проверку по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта»).
Ранее в Иркутской области ледоход снёс насосную станцию и оставил крупный город без воды. До этого в Ленобласти катер с пассажирами вылетел из Невы на берег и врезался в камни.
