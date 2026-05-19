В Калуге пресекли незаконное производство алкоголя на 90 млн рублей
В Калуге правоохранители выявили межэтническую преступную группу, члены которой занимались производством и сбытом немаркированной спиртосодержащей продукции. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Калужской области, пишет ТАСС.
Во время оперативно-разыскных мероприятий при силовой поддержке Росгвардии они изъяли оборудование и алкоголь на сумму более 90 млн рублей. Уголовное дело возбудили в отношении шести фигурантов. Следствие ведут по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Расследование продолжается.
Немаркированная алкогольная продукция считается незаконной, поскольку не проходит установленный государственный контроль. Отсутствие обязательной маркировки не позволяет подтвердить происхождение товара, соблюдение условий производства и его безопасность для потребителей. Подобная продукция нередко распространяется через нелегальные каналы и может представлять серьезную угрозу для здоровья.
