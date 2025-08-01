Катер столкнулся с баржей в Тверской области, есть пострадавшие

01 августа 2025, 22:44

SHOT: 4 человека пострадали при столкновении катера и баржи под Тверью

Фото: istockphoto/Dmitry Maligin

Четыре человека пострадали при столкновении катера и баржи в Тверской области. Об этом в пятницу, 1 августа, сообщает Telegram-канал SHOT.





По информации обозревателей, все произошло на Волге, близ Калязина и Староселки. При аварии все пострадавшие выпали за борт. Местные жители вытащили троих человек, а еще одному помогли матросы баржи.



Все пострадавшие в возрасте 54 лет. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.





«Поступило сообщение о происшествии на акватории реки Волга в районе н. п. Староселка Калязинского МО. <…> По прибытии установлено, что произошло столкновение двух плавсредств», — добавили в региональном главке МЧС России.

