В Петербурге вынесли приговор «арбузному королю» за покушение на убийство
В Петербурге суд вынес приговор мужчине по прозвищу «Арбузный король» – Ильхаму Алиеву, которого обвинили в организации убийства, покушении на убийство из корыстных побуждений по найму, а также в покушении на убийство группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает 78.ru.
По данным издания, суд признал Алиева виновным и приговорил его к 19 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Однако по делу об убийстве партнёра по бизнесу в компании «Лакомка» Алиева оправдали из-за отсутствия доказательств его причастности.
Кроме того, уголовное дело по этому эпизоду было возвращено в Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу для дальнейшего расследования с целью выявления настоящего виновника преступления.
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