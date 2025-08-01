В Петербурге вынесли приговор «арбузному королю» за покушение на убийство

01 августа 2025, 21:47

Суд Петербурга приговорил «арбузного короля» Алиева к лишению свободы

Фото: iStock/BrianAJackson

В Петербурге суд вынес приговор мужчине по прозвищу «Арбузный король» – Ильхаму Алиеву, которого обвинили в организации убийства, покушении на убийство из корыстных побуждений по найму, а также в покушении на убийство группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает 78.ru.