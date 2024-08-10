Катер столкнулся с крейсером «Аврора» в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге катер столкнулся с крейсером «Аврора». Об этом сообщается в Telegram-канале управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.
Инцидент произошел около 22:40 9 августа. Когда на место происшествия прибыли полицейские, они обнаружили, что капитан катера не справился с управлением и навалился на крепления швартовых бочек крейсера. После этого нарушитель скрылся с места происшествия. В результате никто не пострадал.
В настоящее время осуществляется проверка. Капитан катера доставлен в отделение полиции для дальнейшей проверки.
Ранее в Санкт-Петербурге, возле Благовещенского моста, на Неве столкнулись моторные лодки. В результате пострадавшие отсутствуют.
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В настоящее время осуществляется проверка. Капитан катера доставлен в отделение полиции для дальнейшей проверки.
Ранее в Санкт-Петербурге, возле Благовещенского моста, на Неве столкнулись моторные лодки. В результате пострадавшие отсутствуют.
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Александр Климов