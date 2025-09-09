В Непале протестующие раздели министра финансов и заставили его бежать по реке
В Непале протестующие раздели министра финансов Прасада Пауделя и заставили его бежать по реке с шлемом на голове. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
Когда чиновник пытался сбежать от разъяренной толпы, один из протестующих отправил его в нокдаун. После его раздели и волокли по дороге. Паульсен очнулся и вновь попытался совершить побег, но его снова догнали, надели на голову шлем и заставили в таком виде идти вдоль по реке.
Ранее стало известно, что бунтующие избили и попытались сжечь жену бывшего премьера страны Арзу Рана Деуба. Ее закрыли в доме, а после его подожгли. От полученных ожогов женщина скончалась.
