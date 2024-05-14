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Задержанный за оскорбление бойцов СВО блогер признал свою вину

ТАСС: московский блогер, оскорбивший во время стрима бойцов СВО, признал вину
14 мая 2024, 15:09
Фото: Istock/choochart choochaikupt

Фото: Istock/choochart choochaikupt

Блогер из Москвы признал вину в оскорблении участников спецоперации, пишет ТАСС.
Об этом рассказали в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России. На допросе 36-летний уроженец Таганрога Ростовской области признал вину и выразил раскаяние в содеянном.

В отношении мужчины возбуждено дело по статье о «Возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» УК РФ.



О задержании стримера в Зеленограде рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Мужчину доставили в ОМВД России по району Крюково. По информации следствия, он вел трансляцию, где негативно высказывался в адрес участников спецоперации.

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#сво
#блогер
#суд
#уголовное дело
В Волгограде отец и его сожительница тушили окурки о пятилетнего мальчика
СК: возбуждено дело против отца и мачехи, тушивших окурки о пятилетнего мальчика
14 мая 2024, 15:46

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Управление Следственного комитета по Волгоградской области возбудило уголовное дело в отношении отца и мачехи пятилетнего мальчика, которые били его и прижигали окурками. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, 38-летний мужчина в течение двух лет истязал своего маленького сына. В издевательствах также принимала участие его сожительница.

В ходе осмотра ребёнка были обнаружены множественные раны от ожогов, синяки и ссадины. Мужчину и его сожительницу подозревают в том, что они тушили о ребёнка окурки.

Жителей Волгограда задержали, против них возбуждено уголовное дело по статье об истязании. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста. Ребёнок передан в социальный центр.

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Задержанный за оскорбление бойцов СВО блогер признал свою вину
#волгоградская область
#ск рф
#ребёнок
#уголовное дело
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Замруководителя Управления дорожного хозяйства Башкирии задержали за взятку
В Уфе в своем кабинете задержан замруководителя Управления дорожного хозяйства
14 мая 2024, 15:35

Фото: Istock/blinow61

Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбудили в отношении заместителя директора управления дорожного хозяйства Башкирии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.
«Возбуждено уголовное в отношении 40-летнего заместителя директора ГКУ «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан» по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в особо крупном размере)», — указано в сообщении.

Отмечается, что он получил взятку от учредителя компании-контрагента за оказание содействия в заключении госконтрактов. Её общая сумма составила 2,9 млн руб. Мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

Ранее сообщалось, что задержан главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов. В ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 миллионов рублей, а также коллекционные часы, золотые монеты, и предметы роскоши. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мо
#фсб
#ук
#компании
#сотрудники
#минобороны
#рф
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Верховный суд подтвердил 25-летний приговор осужденному за госизмену Кара-Мурзе*
14 мая 2024, 14:55

Фото: Istock/OlFedv

Верховный суд РФ подтвердил 25-летний приговор публицисту Владимиру Кара-Мурзе*, осужденному за госизмену.
Об этом пишет «Интерфакс». Высшая судебная инстанция отклонила жалобу защиты на приговор.

В апреле прошлого года суд приговорил публициста к 25 годам лишения свободы по делу о государственной измене и распространении фейков о Вооруженных силах России. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Также Кара-Мурза* заплатит штраф в размере 400 тысяч рублей. После освобождения он семь лет не сможет заниматься журналистикой.

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* Включен в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента
#журналист
#тюрьма
#суд
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В Индонезии россиянину и двум украинцам грозит смертная казнь
Detik: гражданину России грозит казнь в Индонезии за производство наркотиков
14 мая 2024, 14:52

Фото: iStock/Tashka

В Индонезии россиянину и двум украинцам грозит казнь за производство наркотиков в подпольной лаборатории. Об этом информирует портал Detik.
Отмечается, что вместе с подельником, гражданином Индонезии, на вилле площадью 180 квадратных метров фигуранты выращивали каннабис, а также наладили производство мефедрона. По словам главы агентства уголовных расследований национальной полиции Индонезии комиссара Вахью Видада, россиянин сбывал наркотики через даркнет и Telegram.

Согласно информации источника, в общей сложности сотрудники правоохранительных органов конфисковали 10 кг марихуаны, 684 гр мефедрона и 107 гр кокаина. Уточняется, что всем подозреваемым были предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с наркотиками. Максимальное наказание за них — смертная казнь и штраф порядка 620 тысяч долларов.

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#наркотики
#штраф
#производство
#наказание
#сотрудники
#telegram
#смертная казнь
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Военнослужащие США взорвали оставшуюся часть моста в Балтиморе
14 мая 2024, 14:44

Фото: Istock/dzika_mrowka

Армия США снесла оставшуюся часть моста имени Фрэнсиса Скотта Ки, обрушившегося в Балтиморе.
Об этом заявляет Associated Press (AP). Как отметили специалисты, взорвать мост нужно было, чтобы расчистить путь для грузового судна «Дали». Оно застряло среди обломков после столкновения с мостом и его обрушения.

По словам представителя Инженерного корпуса армии США Скотта Спеллмон, взрыв произошел по плану, и во многом это похоже «на чистку луковицы».

Грузовое судно врезалось в одну из опор сооружения, из-за чего произошло обрушение автомобильного моста, 26 марта. Затем контейнеровоз загорелся, но остался на плаву.

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#мост
#сша
#военные
#взрыв
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ВСУ впервые обстреляли Белгородскую область из немецкого танка Leopard
14 мая 2024, 14:38

Фото: iStock/Christiantdk

Украинская сторона впервые обстреляла Белгородскую область из немецкого танка Leopard-2. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, обстрелу подверглось село Новопетровка. Экипаж ВСУ выпустил 15 снарядов 120-мм калибра. Уточняется, что атака была произведена с окраины села Амбарное Харьковской области, находят в 5,5 км от цели. При этом дальность стрельбы немецкого танка по характеристикам не превышает 3, 5 км.

Ни один из снарядов не долетел до жилых домов. Жертв и разрушений нет.

Во вторник, 14 мая, извлекли из-под завалов разрушенного в Белгороде дома ещё двоих погибших, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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#атака
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Появились кадры особняка арестованного за взятку главного кадровика Минобороны
Mash: жене кадровика МО РФ Кузнецова стало плохо во время обысков
14 мая 2024, 13:42

Фото: iSock/Rawf8

В ходе обысков в доме арестованного начальника Управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова его супруге стало плохо с сердцем. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Накануне были проведены обыски в двухэтажном коттедже в Истринском районе Подмосковья и в рабочем кабинете Кузнецова. В результате были найдены 100 миллионов рублей наличными, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

К моменту обысков Кузнецова уже задержали, дома находились его супруга и дочь. Обеим стало плохо из-за сильного стресса. Сам кадровик оборонного ведомства незадолго до задержания сообщал, что испытывает сильную головную боль, он выглядел обеспокоенным.

Напомним, что Кузнецова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, во время работы на посту начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ с 2021 по 2023 год он получал деньги от бизнесменов за определённые услуги. Теперь ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

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#минобороны рф
#коттедж
#деньги
#супруги
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В Подмосковье прохожий избил подростка
14 мая 2024, 13:08

Фото: iStock/globalmoments

Мужчину, напавшего на 17-летнего юношу на улице в Шатуре, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Нападение произошло 13 мая рядом с одним из магазинов на Интернациональной лице. Мужчина нанёс подростку 2007 года рождения телесные повреждения и угрожал ножом», — говорится в сообщении.
На место незамедлительно прибыли полицейские и задержали нападавшего. Им оказался местный житель 1987 года рождения, при обыске у него нашли и изъяли кухонный нож.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали ранее неоднократно судимого 37-летнего жителя Павловского Посада по подозрению в краже велосипеда у 34-летней жительницы Балашихи.

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#шатура
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#нападение
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#подросток
#полиция
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Житель Эстонии пытался ввезти в Россию профессиональный подводный дрон
Житель Эстонии без гражданства хотел ввезти в Россию подводный дрон
14 мая 2024, 13:06

Фото: ФТС России

Российские таможенники изъяли на границе подводный беспилотник, который в Россию пытался ввести житель Эстонии без гражданства. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС РФ.
Отмечается, что инцидент произошёл на Кингисеппской таможне в пункте пропуска Ивангород. 50-летний эстонец без гражданства пытался ввезти в Россию для дальнейшей перепродажи восьмивинтовый беспилотник Chasing M2 с широкоугольной камерой китайского производства. На маркировке указано, что изделие является профессиональным подводным дроном.

Владелец дрона пояснил, что аппарат уже использовался ранее. Он вёз его в Санкт-Петербург, чтобы продать.

В отношении возбудили административное дело по статье о недекларировании товаров, которая предусматривает конфискацию аппарата и штраф.

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#таможня
#эстония
#россия
#дрон
#конфискация
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