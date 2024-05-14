Задержанный за оскорбление бойцов СВО блогер признал свою вину

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Блогер из Москвы признал вину в оскорблении участников спецоперации, пишет ТАСС.
Об этом рассказали в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России. На допросе 36-летний уроженец Таганрога Ростовской области признал вину и выразил раскаяние в содеянном.
В отношении мужчины возбуждено дело по статье о «Возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» УК РФ.
О задержании стримера в Зеленограде рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Мужчину доставили в ОМВД России по району Крюково. По информации следствия, он вел трансляцию, где негативно высказывался в адрес участников спецоперации.
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В отношении мужчины возбуждено дело по статье о «Возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» УК РФ.
О задержании стримера в Зеленограде рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Мужчину доставили в ОМВД России по району Крюково. По информации следствия, он вел трансляцию, где негативно высказывался в адрес участников спецоперации.
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Алёна Самарева