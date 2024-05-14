В Волгограде отец и его сожительница тушили окурки о пятилетнего мальчика

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Управление Следственного комитета по Волгоградской области возбудило уголовное дело в отношении отца и мачехи пятилетнего мальчика, которые били его и прижигали окурками. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, 38-летний мужчина в течение двух лет истязал своего маленького сына. В издевательствах также принимала участие его сожительница.
В ходе осмотра ребёнка были обнаружены множественные раны от ожогов, синяки и ссадины. Мужчину и его сожительницу подозревают в том, что они тушили о ребёнка окурки.
Жителей Волгограда задержали, против них возбуждено уголовное дело по статье об истязании. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста. Ребёнок передан в социальный центр.
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В ходе осмотра ребёнка были обнаружены множественные раны от ожогов, синяки и ссадины. Мужчину и его сожительницу подозревают в том, что они тушили о ребёнка окурки.
Жителей Волгограда задержали, против них возбуждено уголовное дело по статье об истязании. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста. Ребёнок передан в социальный центр.
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Анастасия Чинкова