В Москве айтишник убил жену топором после ссоры

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В загородном коттедже во Владимирской области 46-летний айти-инженер Виталий убил свою супругу Елену в ходе конфликта. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По данным канала, пара отдыхала на природе, когда между ними возникла ссора. Виталий, желая утихомирить жену, схватил топор и несколько раз ударил её, в результате чего женщина скончалась на месте.
Сообщается, что после совершения преступления мужчина попытался скрыть следы, спрятав тело Елены в лесу и сообщив родным, что она пропала. В тот же день её близкие начали поиски.
Спустя несколько дней правоохранительные органы раскрыли преступление, мужчина был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Известно, что у супругов остались двое сыновей, 20 и 15 лет. Отмечается, что подозреваемый занимается внедрением и развитием IDM-систем.
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Сообщается, что после совершения преступления мужчина попытался скрыть следы, спрятав тело Елены в лесу и сообщив родным, что она пропала. В тот же день её близкие начали поиски.
Спустя несколько дней правоохранительные органы раскрыли преступление, мужчина был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Известно, что у супругов остались двое сыновей, 20 и 15 лет. Отмечается, что подозреваемый занимается внедрением и развитием IDM-систем.
Число жертв пожара в «доме-корабле» в Москве возросло. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова