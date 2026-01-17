Жители Сочи и Туапсе сообщили о громких взрывах
Над Краснодарским краем, предварительно, сработала система противовоздушной обороны. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
Жители Туапсе в беседе с изданием рассказала, что слышали не менее семи взрывов. Первый из них произошёл примерно в 02:20. По словам очевидцев, со стороны Чёрного моря в небе видны яркие вспышки и доносятся звуки, характерные для «кукурузника» (самолёт Ан-2).
По данным издания, около 02:45 в Сочи включили сирену воздушной тревоги. Свидетели утверждают, что в районе населённого пункта Лазаревское прогремело три взрыва.
Персонал одной из гостиниц «Сириуса», как рассказали туристы, попросил их укрыться на парковке в целях безопасности. Сведения о пострадавших и разрушениях от официальных лиц не поступали.
