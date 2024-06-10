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КГБ Белоруссии задержал школьников-бомбистов

ОНТ: КГБ Белоруссии задержал школьников, которые создавали и взрывали бомбы
10 июня 2024, 05:30
Фото: iStock/Vankherson

Фото: iStock/Vankherson

Комитет государственной безопасностиМ(КГБ) Белоруссии провел операцию по выявлению и задержанию группы школьников, изготовлявших и использовавших самодельные взрывные устройства (СВУ), передает телеканал ОНТ.


Ряд Telegram-каналов, связанных с нацистскими и экстремистскими группировками, в частности с ИГИЛ*, был раскрыт по данным одной из основных западных спецслужб. Оказалось, что в этих чатах, среди прочего, было зарегистрировано более десяти учеников из Могилева.

После ареста бомбисты заявили, что у них был доступ к специальной литературе по производству СВУ и стрелкового оружия. Кроме того, на канале было обнаружено множество проукраинских постов, в том числе призывы ненавидеть Россию и восхвалять Запад. Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконных действиях со взрывчатыми веществами и подготовке террористических актов.

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#терроризм
Сотрудникам морга предлагали миллион за голые фотографии Жанны Фриске
Отец Жанны Фриске: сотрудникам морга предлагали миллион за ее голые фото
10 июня 2024, 05:12

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Сотрудникам морга предлагали миллион рублей за обнаженные фотографии российской певицы Жанны Фриске, рассказал отец исполнительный Владимир во время трансляции программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.
Он поделился, что злоумышленники изначально хотели получить обнаженные фотографии его дочери за 500 тысяч, но сумма увеличилась до миллиона.

«Даже когда Жанна умерла, в морге предлагали миллион для того, чтобы ее заснять голой (...) но они молодцы, отказались», – рассказал Владимир.

Он подчеркнул, что среди сотрудников морга был мужчина, который учился с его младшей дочерью.

В 2022 году певице решили установить памятник в Москве, основу которого создал скульптор Салават Щербаков.

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Исполнителя теракта в «Крокусе» оштрафуют за нарушение ПДД в день задержания
10 июня 2024, 03:32

Фото: iStock/shironosov

Предполагаемый исполнитель теракта в «Крокус Сити Холле Далерджон Мирзоев выплатит штраф за нарушение правил дорожного движения в день задержания в Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.
Отмечается, что в 2024 году ГИБДД наложило на уроженца Таджикистана два штрафа, совершенные в 32 из них, сумма составляет две тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле» Далерджон Мирзоев, Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачабализода были задержаны до 22 августа, приказ о продлении ареста вступит в силу 21 числа.Обвиняемые находятся под стражей с конца марта.

Теракт в «Крокусе» был совершен вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли огонь, подожгли концертный зал и заблокировали людей в здании. Позже преступники попытались скрыться на белом Renault Symbol, но были задержаны в Брянской области.

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#крокус сити холл
#теракт
#штраф
#задержание
#суд
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Местный житель погиб при обстреле ВСУ поселка в Херсонской области
10 июня 2024, 00:37

Фото: iStock/gorodenkoff

Местный житель погиб в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка городского типа Новая Маячка в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что жертвой нападения стал молодой человек 1998 года рождения. Также ранения получила женщина, она доставлена в Каланчакскую центральную районную больницу.

По словам губернатора, украинская армия открыла огонь по населенному пункту из реактивных системы (РСЗО), в результате чего было разрушено два дома.

Ранее, вечером в пятницу, 7 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Садовое в Херсонской области.

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#всу
#украина
#россия
#рсзо
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Самолет ВСУ впервые нанес удар по цели в России за пределами новых регионов
Sky News: самолет ВСУ впервые атаковал цель в России за пределами новых регионов
09 июня 2024, 23:08

Фото: iStock/Vital Hil

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые нанесли удар по целям в России вне новых территорий и Крыма, передает британский телеканал Sky News со ссылкой на неназванные украинские военные источники.
По его данным, атаке подвергся объект в Белгороде. При этом в материале не указывается, с какого расстояния произошел запуск.

«Пока неясно, какой тип боеприпасов использовался, в том числе было ли это оружие западного производства», – пишет телеканал.

9 июня помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ВСУ уже использовали американское оружие для нанесения ударов по «старой» территории России. Он подчеркнул, что об использовании переданных Киеву для нанесения ударов дальнобойных вооружений следует говорить как о свершившемся факте.

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#украина
#россия
#вооружение
#оружие
#всу
#белгородская область
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В Индонезии пятиметровый питон целиком проглотил женщину
Daily Mail: в Индонезии гигантский питон съел мать четверых детей
09 июня 2024, 18:59

Фото: iStock/Utopia_88

В Индонезии гигантский питон съел заживо 50-летнюю женщину, которая была матерью четверых детей. Об этом информирует Daily Mail.
Уточняется, что женщина по имени Фарида пропала в четверг, 6 июня. В тот день она направлялась на рынок и пошла через лес.

Согласно информации источника, поиски организовал ее 55-летний супруг Нони, который сообщил о пропаже и другим местным жителям. На следующий день они нашли питона с огромным брюхом, после чего вскрыли его и обнаружили внутри тело.

По предварительным данным, змея вонзила зубы в ногу женщины и задушила Фариду, прежде чем проглотить целиком.

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#индонезия
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#женщина
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#змея
#зубы
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ХАМАС: армия Израиля убила трех своих заложников при освобождении других
09 июня 2024, 18:55

Фото: iStock/e-crow

Во время операции по освобождению заложников Армия обороны Израиля случайно убила трех пленников, включая гражданина США. Об этом сообщили представители военного крыла ХАМАС, пишет РЕН ТВ.
«Ваша армия убила трех своих же заложников в лагере беженцев, среди которых был американский гражданин», — заявили представители ХАМАС.
Кроме того, в ходе операции погибло около 247 мирных жителей сектора Газа. Еще 698 человек были ранены в результате израильских ударов по лагерю беженцев Нусейрат.

8 июня стало известно, что израильские военные освободили четырех заложников в секторе Газа, включая гражданина России. Среди спасенных оказались 27-летний Андрей Козлов, 40-летний Шломи Зив, 25-летняя Ноа Аграмани и 21-летний Альмог Меир, которые были похищены движением ХАМАС во время музыкального фестиваля Nova 7 октября.

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#израиль
#военные
#армия
#страны
#человек
#операции
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Лидер рок-группы «Пасека» Роман Медвёдкин задержан в Москве
Лидер рок-группы «Пасека» Медвёдкин задержан в Москве по подозрению в убийстве
09 июня 2024, 18:31

Фото: iStock/Chalabala

Лидер рок-группы «Пасека» Роман Медвёдкин был задержан в Москве в связи с дракой в районе Измайлово, в результате которой один из пострадавших скончался. Об этом сообщил менеджер группы Павел Жилов, передает издание «Коммерсант».
Согласно Telegram-каналу Baza, после конфликта Медвёдкин напал на Арсения Щельцина и его друга Ивана Познякова. Позняков погиб от полученных ран.

Ранее сообщалось о нападении в Москве на главу АНО «Цифровые платформы» и экс-директора по проектной деятельности ИРИ Арсения Щельцина. Источник утверждает, что Щельцин вместе с другом шел в магазин, когда они столкнулись с неизвестной парой, предположительно, находившейся в состоянии алкогольного опьянения.

Когда Щельцин и его друг сделали паре замечание, мужчина из пары достал нож и напал на Ивана, а затем на Арсения. Нападавшего удалось задержать только спустя несколько часов. В результате драки Щельцин получил три ножевых ранения и был госпитализирован. Иван получил девять ножевых ударов и погиб на месте.

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#мужчина
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В Риме воры ограбили магазин Bulgari на полмиллиона евро
09 июня 2024, 18:11

Фото: iStock/Zinkevych

Преступники ограбили ювелирный магазин Bulgari на Виа деи Кондотти в Риме, нанеся ущерб примерно в 500 тысяч евро. Об этом пишет местная газета Il Messaggero.
Как сообщается, злоумышленники проникли в магазин около полуночи, пробравшись через отверстие в полу одного из служебных помещений. Они похитили ювелирные изделия стоимостью около 30 тысяч евро каждое. Банда состояла из пяти человек, все были в масках и балаклавах.

Полиция ведет расследование этого преступления. У правоохранителей имеются записи с видеокамер, установленных в магазине, а также доступ к записям с камер соседних магазинов и городских улиц.

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«Виселица» для пионеров: Как советский маньяк Анатолий Сливко убивал подростков, снимая фильмы
Маньяк Анатолий Сливко многие годы душил и расчленял пионеров в детском лагере
09 июня 2024, 18:07

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Анатолий Сливко по кличке Заслуженный мучитель создал туристический клуб для школьников в ставропольском Невинномысске — и стал настоящей звездой города. Но пока взрослые восхищались его талантами педагога, Сливко проводил с их детьми ужасающие эксперименты, которые снимал на видео.
О том, какие события повлияли на будущего маньяка, как он расправлялся со своими жертвами и почему убийцу долго не могли рассекретить, расскажет редакция «Радио 1».

Кровь на черных сапогах


Анатолий Сливко родился 28 декабря 1938 года в Дагестанской АССР. Анатолий жил вместе с отцом, матерью и старшим братом Андреем, однако их семью нельзя было назвать счастливой, так как родители постоянно ругались.

После очередного скандала мать Сливко, еще будучи беременной, попыталась спровоцировать выкидыш. В итоге у женщины произошли преждевременные роды, однако медики спасли жизнь ребенка. Сливко-младший рос тихим, замкнутым и болезненным мальчиком.

Одно из самых ярких детских воспоминаний Сливко, которое повлияло на всю его жизнь, пришлось на годы войны. В 1942 году, когда Анатолию было всего четыре года, фашист на его глазах убил маленького мальчика, который пытался защитить от пули своего пса. Позже Сливко признался, что сам момент казни ребенка он не помнит — зато ему в память навсегда врезался эпизод, как немец вытер кровь со своих черных начищенных до блеска сапог о тело убитого им ребенка.

Опасные наклонности маньяка


В 1961 году, находясь на Дальнем Востоке, 23-летний Анатолий стал свидетелем страшной картины: в толпу гуляющих пионеров врезался пьяный мужчина на мотоцикле, который не справился с управлением. Несколько подростков были ранены, а один из них скончался на месте происшествия. Вид окровавленного тела мальчика в черных начищенных ботинках и с пионерским галстуком на шее внезапно вызвал у Сливко сексуальное возбуждение, что повергло в шок будущего маньяка.

Через несколько лет Сливко стал ходить по школам Невинномысска и устраивать там внеклассные кружки, где рассказывал ученикам о природе Дальнего Востока. После чего он устроился в одно из учебных заведений вожатым и начал водить своих подопечных в двухдневные походы.

Несостоявшийся брак и сексуальная дисфункция


Женщины Сливко не интересовали, поэтому идея вступать в брак была ему чуждой. Он осознал это еще во время службы в армии: сослуживцы часто обсуждали девушек, но сам Анатолий оставался к таким беседам абсолютно равнодушен. Однако, чтобы не выделяться на фоне своих товарищей, Сливко все же завел отношения с девушкой, жившей неподалеку от его части.

Правда, это принесло маньяку лишь раздражение и разочарование. Одновременно с этим романом молодой солдат переписывался с одноклассницей, с которой встречался еще в школе, — та даже дождалась его демобилизации. Но сразу после встречи с девушкой Сливко решил разорвать и эти отношения.

Спустя время Сливко все же женился на своей коллеге. В первую брачную ночь выяснилось, что у Сливко явные проблемы в сексуальном плане — как объект страсти Людмила его совершенно не интересовала. Однако к ней он относился с большим уважением и никогда ее не обижал. В итоге у семейной пары родилось двое сыновей.

Время «Чергида»


В 1968 году в здании, где находился туристический клуб «Романтик», произошел пожар. Тогда члены турклуба переехали во Дворец химиков. Там возник уже новый туристический клуб «Чергид», что означало «через реки, горы и долины». Он быстро стал известным в Невинномысске из-за своей военно-патриотической работы.

Там впоследствии начал работу будущий убийца. Число его воспитанник превысило двести человек. Также Сливко увлекался съемками: кинокамеру «Кварц» ему подарили за успешную службу в армии. Сначала Анатолий фиксировал на нее все подряд и учил детей обращению с ней. А потом Сливко решил поставить камеру на службу своим порокам и снимать на нее подобие так взволновавшего его инцидента со смертью пионера. Причем «актерами» в его страшных постановках должны были стать участники турклуба «Чергид».

Игра в повешение


«Сюжет» был прост — подросток перед съемками облачался в форму пионера и обязательно надевал черные ботинки. После этого он взбирался на импровизированную виселицу, совал голову в петлю и висел так некоторое время. При другом сценарии школьник надевал на голову целлофан или противогаз с эфиром, после чего несколько минут находился без сознания.

Изначально маньяк не хотел убивать детей: в медицинских пособиях он тщательно изучил действия по реанимации при удушении. Чтобы усыпить бдительность школьников, Сливко каждый раз придумывал для них убедительную «легенду». Например, убийца рассказывал им о проведении медицинских опытов для разработки эффективных реанимационных мероприятий.

Тех, кто согласился поучаствовать в «эксперименте», Сливко убеждал, что данное испытание даст им важный опыт, который может пригодиться в будущем при спасении близких. С каждого участника пытки хитрый руководитель брал расписку о том, что участие в постановке является добровольным. Многие из жертв маньяка в результате асфиксии на «экспериментах» кратковременно теряли память. Также маньяк задабривал своих жертв немалыми деньгами.

Заслуженный мучитель


Убийца неоднократно говорил своим жертвам, что участие в его извращенных «экспериментах» является «подвигом». Предлоги были разными: обучение навыкам выживания или изменение физической формы. Благодаря такой постоянной психологической обработке у потерпевших от рук извращенца даже не возникало мысли, что они участвуют в чем-то противоправном.

Кому-то маньяк рассказывал, что пишет книгу про Великую Отечественную войну и ему для иллюстрации нужен снимок момента, когда фашисты вешают помогавшего партизанам пионера. Еще одной легендой маньяка были якобы съемки художественного фильма с тем же сюжетом.

Многочисленные жертвы маньяка


Родители юных участников «Чергида» не подозревали о тех преступления, которые тайно творит с их детьми Сливко. Наоборот, они активно поощряли увлечение мальчиков турклубом.

Согласно информации следствия, первое убийство состоялось в 1964 году, когда в Невинномысске пропал 15-летний Коля Добрышев. Извращенец пригласил Добрышева для участия в первом «эксперименте», который закончился смертью школьника. Сливко пытался реанимировать Колю, но попытки оказались безуспешны. Тогда Сливко расчленил свою жертву и сбросил останки в воды реки Кубань.

Следующий 11-летний участник турклуба пропал в Невинномысске два года спустя — в 1975 году. Родители школьника знали, что в тот день мальчик собирался в Донской лес на съемки какого-то фильма — он сам сообщил им об этом и попросил купить новые плавки. Но отец и мать Андрея Погосяна не придали этому значения. А милиционеры, которые приняли заявление и приступили к поискам мальчика, даже не подумали связать исчезновение Погосяна с пропажей предыдущей жертвы.

А в 1980 году Сливко убил свою очередную жертву — 13-летнего Сережу Фатнева.

Как Сливко удалось раскрыть


Однажды Сливко вместе с воспитанниками уехал на море, как раз в это время к нему нагрянули следователи. Как позже расскажет сам убийца, во время этой поездки он безуспешно пытался покончить с собой — его заела совесть. А пока Сливко отсутствовал в городе, следователь, ведущий дело очередной жертвы, ушел в отпуск и передал его помощнице прокурора Тамаре Лангуевой.

Именно благодаря Лангуевой расследование начало успешный путь. Пользуясь отсутствием Сливко, Лангуева начала подробно опрашивать всех участников турклуба. Подростки беседовали с неохотой, однако все же рассказали помощнице прокурора некоторые подробности о съемках кино своим учителем.

Как стало известно позже, маньяк Сливко снимал якобы сказки про Бабу-ягу, фашистов, индейцев. Главным во всех его постановках было то, что по сценарию персонажи часто отправлялись на виселицу. И вдруг во время очередной беседы один из мальчиков признался Тамаре Лангуевой — он с подачи Анатолия действительно провисел в петле шесть минут, а как выжил — не понимает.

Лангуева в итоге докопалась до суровой истины: когда глава «Чергида» лично звал одного конкретного ребенка на «киносъемку», то для юного актера это обычно означало верную смерть, ведь он был повешенным в течение 10-15 минут. Уже на следствии выяснится, что тела маньяк расчленял и закапывал, а окровавленную одежду сжигал.

«Вы пожалеете об этом»: как умер любимец советских пионеров и уважаемый депутат


Серийного убийцу Сливко задержали в 1985 году в турклубе «Чергид» прямо в его день рождения. Когда оперативники надели на задержанного наручники, он был страшно возмущен и напомнил им, что они схватили депутата Невинномысского горсовета, ударника труда и мастера спорта по горному туризму. Сливко грозил своими связями и обронил фразу: «Вы пожалеете об этом». Серийный убийца и маньяк Анатолий Сливко был расстрелян в сентябре 1989 года.

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