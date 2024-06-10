КГБ Белоруссии задержал школьников-бомбистов

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Комитет государственной безопасностиМ(КГБ) Белоруссии провел операцию по выявлению и задержанию группы школьников, изготовлявших и использовавших самодельные взрывные устройства (СВУ), передает телеканал ОНТ.
Ряд Telegram-каналов, связанных с нацистскими и экстремистскими группировками, в частности с ИГИЛ*, был раскрыт по данным одной из основных западных спецслужб. Оказалось, что в этих чатах, среди прочего, было зарегистрировано более десяти учеников из Могилева.
После ареста бомбисты заявили, что у них был доступ к специальной литературе по производству СВУ и стрелкового оружия. Кроме того, на канале было обнаружено множество проукраинских постов, в том числе призывы ненавидеть Россию и восхвалять Запад. Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконных действиях со взрывчатыми веществами и подготовке террористических актов.
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* ИГ, запрещенная в России террористическая организация
Александр Климов