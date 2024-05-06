Школьник-мигрант угрожал расправой семье одноклассницы за отказ встречаться

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В Мытищах школьник-мигрант угрожает однокласснице и её семье расправой из-за того, что девушка не хочет встречаться с ним. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, 16-летняя ученица 9 класса МБОУ гимназии №17 несколько раз отказывала на предложения встречаться молодому человеку по имени Бурхивали. Однако он не успокаивался и стал слишком назойливым, но школьница вновь и вновь отказывала ему.
Тогда парень стал угрожать ей и семье девушки. При этом известно, что подросток ведёт телеграм-канал, где выкладывает свастики, картинки динамита и другие.
Молодого человека задержали. По факту угроз возбуждено уголовное дело.
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Тогда парень стал угрожать ей и семье девушки. При этом известно, что подросток ведёт телеграм-канал, где выкладывает свастики, картинки динамита и другие.
Молодого человека задержали. По факту угроз возбуждено уголовное дело.
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Элина Позднякова