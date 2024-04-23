Школьник назвал себя Гитлером и заставил детей выкрикивать нацистские лозунги

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Сотрудники правоохранительных органов Нижегородской области привлекли к ответственности десятиклассника, который представился Гитлером и заставил учащихся выкрикивать нацистские лозунги.
Об этом сообщило региональное управление МВД.
Ранее Telegram-канал NewsNN опубликовал информацию, что в одной из школ Кстово учащийся представился Гитлером и заставлял детей приветствовать его поднятием руки.
По данным пресс-службы УМВД, произошедшее увидела учительница, которая вошла в класс. Она сообщила о случившемся директору, а тот – в полицию.
Как заявил сам десятиклассник, дети из пятого класса не давали ему делать домашнее задание на перемене. Тогда он решило испугать их, представившись Гитлером.
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Ранее Telegram-канал NewsNN опубликовал информацию, что в одной из школ Кстово учащийся представился Гитлером и заставлял детей приветствовать его поднятием руки.
По данным пресс-службы УМВД, произошедшее увидела учительница, которая вошла в класс. Она сообщила о случившемся директору, а тот – в полицию.
Как заявил сам десятиклассник, дети из пятого класса не давали ему делать домашнее задание на перемене. Тогда он решило испугать их, представившись Гитлером.
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Алёна Самарева