Shot: самолёт ООН совершил жёсткую посадку и загорелся в Сомали

Фото: istockphoto/rebius
Самолет ООН жестко приземлился в Сомали и загорелся, пишет Telegram-канал Shot. Уточняется, что воздушное судно проскользило носом по взлетно-посадочной полосе в результате отказа шасси.
Предварительно, пострадал один человек, а всего на борту было 17 человек. Жесткая посадка произошла в аэропорту Могадишо. Известно, что у самолета отказало переднее шасси. На место происшествия прибыли спасатели и потушили возгорание.
Похожий инцидент произошел несколько дней назад в американской Миннесоте, где легкомоторное судно упало на жилой дом. Погибли все члены экипажа, их количество не сообщается. Никто из жителей дома не пострадал. Ведется расследование.
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Похожий инцидент произошел несколько дней назад в американской Миннесоте, где легкомоторное судно упало на жилой дом. Погибли все члены экипажа, их количество не сообщается. Никто из жителей дома не пострадал. Ведется расследование.
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Никита Кротов