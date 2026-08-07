Кидает кошек из окна и пристает к женщинам: пенсионер кошмарит соседей в российском городе

07 августа 2026, 15:38

В Новосибирске полиция проверяет пенсионера, который терроризирует соседей

Фото: iStock/Olga Gubskaya

Жители дома на улице Заречной в Новосибирске массово пожаловались на проблемного соседа. Его действия попали в поле зрения полиции.