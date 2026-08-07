Кидает кошек из окна и пристает к женщинам: пенсионер кошмарит соседей в российском городе
Жители дома на улице Заречной в Новосибирске массово пожаловались на проблемного соседа. Его действия попали в поле зрения полиции.
По словам жильцов, которые приводит портал Om1 Новосибирск, пенсионер часто распивает спиртные напитки, ведет себя агрессивно и ссорится с окружающими. Одна из соседок рассказала, что зимой прошлого года ей пришлось ехать с ним в лифте. Мужчина заявил, что разводится с женой и теперь ищет молодую женщину, которая сможет родить ему ребенка. Другая жительница встретила пенсионера пьяным возле детского сада — он кричал матом на нее и детей.
Особое беспокойство вызвал случай у детской площадки: мужчина справлял нужду на улице, когда неподалеку гуляли дети. Жильцы также упомянули, что неадекватный сосед кидает кошек из окна, рвет цветы, пристает к женщинам и появляется в общественных местах в нижнем белье. Один из жильцов видел, как дебошир перегоняет свое авто в тень, находясь в нетрезвом состоянии.
31 июля в полицию поступила коллективная жалоба. Мужчину уже привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД. Сейчас полиция проводит проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.
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