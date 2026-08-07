Отдых в банном чане завершился для россиянки переломом копчика и угрозами

07 августа 2026, 14:06

В Дзержинске девушка сломала копчик во время отдыха в банном чане

Фото: Istock/KajaNi

Отдых в банном чане на базе отдыха в Дзержинске привёл к перелому копчика у местной жительницы. Об этом сообщает РЕН ТВ.