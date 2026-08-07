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Отдых в банном чане завершился для россиянки переломом копчика и угрозами

В Дзержинске девушка сломала копчик во время отдыха в банном чане
Фото: Istock/KajaNi

Отдых в банном чане на базе отдыха в Дзержинске привёл к перелому копчика у местной жительницы. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Алина вместе с друзьями арендовала домик с банным чаном. В момент, когда девушка попыталась выбраться из ёмкости, лестница соскочила с креплений, и россиянка упала на землю.

Медики зафиксировали у пострадавшей перелом копчика с угловым смещением. В ходе переписки с Алиной владельцы базы пояснили, что лестницу нельзя жёстко фиксировать — в противном случае крышка чана не будет закрываться до конца.

Через два месяца после инцидента лестница на базе по-прежнему остаётся незакреплённой, а объект продолжает работать и принимать гостей. Девушка заявляет, что после того, как она озвучила свои претензии, собственники начали угрожать ей и её представителю. Алина подала заявление в полицию.

Ольга Щелокова

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