«Кидался на людей»: В Краснодарском крае питбайкер ударил пенсионерку по лицу
В Краснодарском крае неизвестный питбайкер напал на пенсионерку
29 июля в Краснодарском крае неизвестный мужчина на питбайке напал на пенсионерку. Инцидент случился в хуторе Ленина, где у пожилой женщины возник конфликт с группой питбайкеров. Об этом сообщают «Известия».
Женщина рассказала, что случайно облила из шланга одного мотоциклиста, проезжавшего мимо её дома, когда поливала дорожку.
«Я не успела уйти во двор, потому что он спрыгнул с мотоцикла и наотмашь ударил меня по лицу ладонью», — рассказала потерпевшая.По словам женщины, после удара она попыталась закрыть калитку, но нападавший начал бить по ней ногами, и в итоге дверь сломалась.
«Он был настолько агрессивный, просто кидался на людей, он сам всех провоцировал», — добавила пострадавшая.Соседи женщины пытались задержать агрессора до приезда полиции, но тот всех оскорблял, угрожал и распылил перцовый баллончик, а после скрылся. Полиция Краснодара уже начала проверку.