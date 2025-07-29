«Кидался на людей»: В Краснодарском крае питбайкер ударил пенсионерку по лицу

29 июля 2025, 22:35

В Краснодарском крае неизвестный питбайкер напал на пенсионерку

Фото: Istock/Anton Vakhrushev

29 июля в Краснодарском крае неизвестный мужчина на питбайке напал на пенсионерку. Инцидент случился в хуторе Ленина, где у пожилой женщины возник конфликт с группой питбайкеров. Об этом сообщают «Известия».





Женщина рассказала, что случайно облила из шланга одного мотоциклиста, проезжавшего мимо её дома, когда поливала дорожку.

«Я не успела уйти во двор, потому что он спрыгнул с мотоцикла и наотмашь ударил меня по лицу ладонью», — рассказала потерпевшая.

«Он был настолько агрессивный, просто кидался на людей, он сам всех провоцировал», — добавила пострадавшая.