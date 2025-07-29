«Мальчик-маугли»: На Кубани мать держала сына-инвалида 7 лет в заточении

29 июля 2025, 19:26

Суд Краснодара ограничил в правах женщину, державшую взаперти сына-инвалида

Фото: Istock/CCeliaPhoto

Ленинский районный суд города Краснодар ограничил в родительских правах 45-летнюю местную жительницу. Женщина проживала в квартире дома по улице Карасунской с матерью и ребёнком и содержала своего 7-летнего сына-инвалида в заточении и антисанитарии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.





Подсудимая почти не покидала своё жилье, вход в которое был забаррикадирован изнутри шкафами. В квартире была полная антисанитария: повсюду бегали тараканы, пол был покрыт фекалиями, а в воздухе витал зловонный запах. Данные жилищные условия, в которых находился её сын, считаются неприемлемыми для нормальной жизнедеятельности ребёнка.

«У мальчика наблюдалось истощение и отставание в развитии. Мать не выпускала его из квартиры, била руками по голове. Соседи часто видели ребёнка на открытом балконе, откуда он скидывал вещи», — сообщили в пресс-службе.