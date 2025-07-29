Россиянка погибла, пытаясь спасти тонущего 11-летнего ребёнка
Трагедия случилась 29 июля в Янаульском районе Республики Башкортостан. 43-летняя женщина погибла, пытаясь спасти маленького ребёнка, который тонул. Об этом сообщает региональное МЧС в Telegram-канале.
Тело женщины без признаков жизни вытащили из реки Буй жители деревни Татарская Урада. Установлено, что во время купания мальчик 2014 года рождения начал тонуть и позвал на помощь. Местная жительница услышала крики и немедленно бросилась в воду. Однако ребёнок смог выплыть самостоятельно, а погибшая не смогла выбраться.
В ведомстве заявили, что печальный инцидент случился в месте, не оборудованном для купания, хотя официальный пляж находился всего в двух километрах. Все причины случившегося устанавливаются, а правоохранительные органы проводят оперативно-следственные мероприятия.
Ранее сообщалось о пропаже в Ростове трёх детей во время купания в реке Дон.
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