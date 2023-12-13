Зеленский оправдался за переход ВСУ к обороне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ вынуждены перейти к обороне из-за наступления зимы, а не ситуации на поле боя, которая, по его словам, не кризисная.
«Ситуация на фронте не кризисная. Зимой все операции замедляются, поэтому важно сдержать оккупантов. По заявлениях генералов США, некоторых лиц, я вам скажу так – в любом случае это не о кризисе, это о зиме, и зимой всегда замедляются операции», - заявил Зеленский.
Он уточнил, что это касается и контрнаступательных и оборонительных действий. Таким образом, украинский лидер считает, что советы США связаны именно с погодными условиями.
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