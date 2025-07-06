Суд потребовал бывшую жену Бондарчука уплатить штраф в десять тысяч рублей

06 июля 2025, 06:48

Суд в Москве вновь оштрафовал бывшую жену Бондарчука за неоплату другого штрафа

Фото: iStock/utah778

Мировой суд Москвы повторно оштрафовал бывшую жену режиссёра Фёдора Бондарчука Светлану Рудскую. С нее потребовали 10 000 за неуплату предыдущего административного штрафа в установленный срок. Об этом сообщили РИА Новости в судебной инстанции.







«Назначен штраф в размере 10 тысяч рублей», — сообщили в суде.