Суд потребовал бывшую жену Бондарчука уплатить штраф в десять тысяч рублей
Суд в Москве вновь оштрафовал бывшую жену Бондарчука за неоплату другого штрафа
Мировой суд Москвы повторно оштрафовал бывшую жену режиссёра Фёдора Бондарчука Светлану Рудскую. С нее потребовали 10 000 за неуплату предыдущего административного штрафа в установленный срок. Об этом сообщили РИА Новости в судебной инстанции.
«Назначен штраф в размере 10 тысяч рублей», — сообщили в суде.Ранее Рудская уже была оштрафована аналогичному основанию: суд назначил ей два штрафа общей суммой 20 000 рублей. Светлану привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, предусматривающей наказание в виде двукратного штрафа, административного ареста до 15 суток или обязательных работ до 50 часов.
В мае Светлана во время интервью с Сергеем Минаевым в рамках YouTube-шоу «Света вокруг света» посетовала на то, как непросто быть женой известного человека.