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Киев собирался уничтожить систему ПВО, прикрывающую Крымский мост

ФСБ: Украина собиралась ударить БПЛА по системе ПВО, прикрывающей Крымский мост
16 мая 2024, 10:41
Фото: iStock/gutaper

Фото: iStock/gutaper

Украинский агент, которого сотрудники ФСБ задержали в Крыму, признался, что передавал спецслужбам Киева информацию о российских средствах ПВО, прикрывающих Крымский мост, чтобы нанести по ним удар беспилотником. Об этом сообщает ФСБ.
Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Крыму. По подозрению в подготовке теракта задержаны мужчина и женщина, которые выполняли задачи украинской разведки. Взрыв злоумышленники намеревались устроить на железной дороге.


«Они (украинские спецслужбы — ред.) требовали любой информации, касающейся либо военнослужащих РФ, либо объектов военных, просили фотографии ПВО в районе Керчи, их я тоже отправлял», — рассказал задержанный.



Он также добавил, что украинские агенты планировали передать ему беспилотник, обучить, как им пользоваться, чтобы потом ударить дроном по средствам ПВО в районе Керчи. Однако сделать этого они не смогли, так как беспилотник «разрушается при передаче».

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#пво
В Москве умер художник Сергей Андрияка
16 мая 2024, 11:07

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Российский живописец Сергей Андрияка скончался в возрасте 65 лет в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».
По информации портала, причиной смерти художника стала онкология. Сергей Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве.

Художник известен как один из ведущих мастеров современной акварельной живописи. Заниматься творчеством Андрияка начал с раннего детства.

Известно, что работы живописца и его учеников украшают стены Кремля.

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Стало известно о состоянии премьера Словакии
Markiza: угроза жизни премьера Словакии Фицо после операции все еще сохраняется
16 мая 2024, 10:21

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо все еще находится под угрозой после покушения и сложной операции, передает телеканал Markiza со ссылкой на источник в больнице.
После операции, которая продлилась несколько часов, его состояние остается критическим. Покушение произошло в городе Гандлова, расположенном в 190 километрах от Братиславы, когда премьер вышел к горожанам после выездного заседания правительства и услышал пять выстрелов.

По данным СМИ, Фицо получил ранения в плечо и брюшную полость, его доставили вертолетом в больницу города Банска-Бистрица, где его прооперировали и поместили в искусственную кому.

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В Крыму предотвращен теракт сотрудниками ФСБ
ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму
16 мая 2024, 09:54

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Крыму. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.
По подозрению в подготовке теракта задержаны мужчина и женщина, которые выполняли задачи украинской разведки.

Взрыв злоумышленники намеревались устроить на железной дороге.

25-летнего мужчину украинские кураторы завербовали в 2023-м году. В дальнейшем к выполнению поручений мужчина привлек свою сожительницу.

Пара фотографировала военнослужащих, места их дислокации, расположение объектов топливно-энергетического комплекса для передачи заказчикам из Украины. Возбуждено уголовное дело.

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В Сербии арестован мужчина за угрозы президенту Вучичу
16 мая 2024, 09:39

Фото: istock / Tomasz Śmigla

В Сербии арестован мужчина, угрожавший президенту страны. Об этом сообщается на официальном сайте МВД республики.
«Из-за угрозы в адрес президента Сербии Александра Вучича был арестован мужчина», — говорится на сайте.

По словам вице-премьера и министра внутренних дел страны Ивица Дачич, злоумышленник задержан на 48 часов до выяснения всех обстоятельств.

Прежде сообщалось, что в Словакии было совершено вооруженное нападение на премьера Роберта Фицо. В настоящее время за жизнь пострадавшего борются врачи. Нападавший задержан полицией. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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Двое москвичей напали на таксиста и угнали его машину
16 мая 2024, 09:18

Фото: istock / Tomasz Śmigla

Двух ранее судимых жителей Москвы 18 и 20 лет задержали подмосковные полицейские по подозрению в разбое и угоне автомобиля, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, молодые люди ехали в такси из Москвы в Подольск. По дороге, переписываясь друг с другом в мессенджере, они договорились угнать машину. Приехав на место назначения, они брызнули водителю в лицо из перцового баллончика, вытащили его из автомобиля и уехали. В Домодедове один из угонщиков вышел из похищенного такси, а его напарник поехал дальше — в Москву», — говорится в сообщении.
Полиция обнаружила угнанное такси с подозреваемым в Южном Бирюлёве. Злоумышленник пытался скрыться от преследования и врезался в ограждение. После этого молодого человека задержали. Позже в Люберцах поймали и его сообщника.

По факту нападения и угона заведены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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#разбой
#криминал
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#подмосковье
#полиция
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«15 кг мефедрона»: Латвийцы организовали в регионе РФ нарколабораторию и попались ФСБ
В Новосибирске ФСБ задержала граждан Латвии за организацию нарколаборатории
16 мая 2024, 08:52

Фото: istock / Heri Mardinal

В Новосибирске задержали граждан Латвии, организовавших нарколабораторию. У них изъяли более 15 кг мефедрона. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
Сообщается, что было изъято более 10 килограмм подготовленного к сбыту наркотика, свыше 1,2 тонны химических реактивов, а также оборудование для производства наркотика. Кроме этого, ими в лесу был оборудован тайник, из которого изъяли более пяти килограмм мефедрона. Когда силовики пришли к тайнику, они задержали двух жителей Кемерова, которые хотели забрать и сбыть наркотики. Их арестовали и завели уголовное дело.

Наркодилеры признались, что с декабря 2023 года произвели и сбыли более 40 килограмм синтетических наркотиков. Сообщается, что один из подозреваемых находился в РФ нелегально, а второй по туристической визе. В отношении иностранцев следователи завели уголовное дело. Их отправили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Москве молодой человек оставил дорожку наркотиков на столике во «Вкусно и точка», а вместе с ней — документы и телефон. Инцидент произошел в заведении на Рязанском проспекте. В правоохранительные органы обратилась посетительница ресторана, которая сообщила, что неизвестный мужчина употребил наркотики на её глазах, начертил себе ещё одну дорожку прямо на столе и вышел.

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Арестованный во Владивостоке американский солдат признал вину
Американский военный Блэк, арестованный по обвинению в краже, признал вину
16 мая 2024, 06:55

Фото: сайт СК РФ

Американский военнослужащий Гордон Блэк, которого арестовали по обвинению в краже во Владивостоке, признал вину. В УМВД России по Приморскому краю сообщили РИА Новости, что солдат сотрудничает со следствием.
Первомайский районный суд во Владивостоке арестовал американца Гордона Блэка до 2 июля по статье «кража». В правоохранительных органах сообщили, что солдата подозревают в краже у женщины, к которой он приехал 10 апреля после знакомства в Корее.

Мужчину задержали в гостинице, он планировал улетать на родину. В УМВД сообщали, что о краже в полицию заявила 32-летняя жительница Владивостока. Защита Блэка обжаловала решение о мере пресечения.

«Подтверждаем. Сотрудничает (со следствием), признал (вину)», — рассказал собеседник информагентства.
Согласно сведениям телеканала NBC News, Блэк служил в составе американского контингента в Южной Корее и отравился в Россию по собственному желанию.

До этого сообщалось, что суд передал акции Климовского патронного завода государству. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#суд
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В сети появились кадры момента покушения на Фицо
Появились кадры момента выстрела в премьер-министра Словакии Роберта Фицо
16 мая 2024, 03:48

Фото: istock / Prathaan

В сети появились кадры с моментом покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Видео опубликовал Телеграм-канал Shot.
На кадрах видно, как Фицо вышел своим сторонникам после выездного заседания кабмина. Внезапно один из мужчин, стоявший в толпе, достал огнестрельное оружие и открыл стрельбу. Преступник ранил политика в грудь и живот, после чего его задержали дежурившие на месте полицейские.

Нападавший заявил, что не согласен с политикой Фицо, поэтому совершил это.

В настоящий момент словацкого политика прооперировали, сейчас он находится в состоянии искусственного сна. Состояние Фицо оценивается как тяжелое, он потерял много крови.



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В России объявили в розыск бывшего главу МИД и полиции Эстонии
МВД РФ объявило в розыск экс-главу МИД и полиции Эстонии
16 мая 2024, 02:08

Фото: istock / ???? ??????

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск бывших глав МИД и полиции Эстонии Урмаса Рейнсала и Эльмара Вахера. Соответствующая информация размещена в базе ведомства.
«Урмас Рейнсал, 22.6.1975. Разыскивается по статье УК», — следует из базы розыска МВД.
Помимо него, объявленной в розыск в базе значится бывшая глава полиции Эстонии Эльмар Вахер 1975 года рождения.

По каким статьям их разыскивают, не уточняется.

До этого сообщалось, что МВД России объявило в розыск украинского историка и публициста Владимира Вятровича. Ранее в отношении Вятровича возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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