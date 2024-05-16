Киев собирался уничтожить систему ПВО, прикрывающую Крымский мост

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Украинский агент, которого сотрудники ФСБ задержали в Крыму, признался, что передавал спецслужбам Киева информацию о российских средствах ПВО, прикрывающих Крымский мост, чтобы нанести по ним удар беспилотником. Об этом сообщает ФСБ.
Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Крыму. По подозрению в подготовке теракта задержаны мужчина и женщина, которые выполняли задачи украинской разведки. Взрыв злоумышленники намеревались устроить на железной дороге.
Он также добавил, что украинские агенты планировали передать ему беспилотник, обучить, как им пользоваться, чтобы потом ударить дроном по средствам ПВО в районе Керчи. Однако сделать этого они не смогли, так как беспилотник «разрушается при передаче».
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«Они (украинские спецслужбы — ред.) требовали любой информации, касающейся либо военнослужащих РФ, либо объектов военных, просили фотографии ПВО в районе Керчи, их я тоже отправлял», — рассказал задержанный.
Он также добавил, что украинские агенты планировали передать ему беспилотник, обучить, как им пользоваться, чтобы потом ударить дроном по средствам ПВО в районе Керчи. Однако сделать этого они не смогли, так как беспилотник «разрушается при передаче».
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Элина Позднякова