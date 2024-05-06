Сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона в Херсонской области

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В Херсонской области задержали гражданина Украины, жителя села Новониколаевка, причастного к шпионажу по заказу украинских спецслужб. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.
По версии следствия, с марта 2022 по января 2023 года мужчина собирал и передавал СБУ данные о местах сосредоточения военных, вооружения и военной техники подразделения ВС РФ с целью срыва выполнения задач российскими войсками в рамках СВО.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
В настоящее время сотрудники УФСБ проводят ряд оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий для установления все обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к шпионажу.
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В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
В настоящее время сотрудники УФСБ проводят ряд оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий для установления все обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к шпионажу.
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Анастасия Чинкова