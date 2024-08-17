Киев высказался о возможном экстрадиции россиянина Чуркина

Фото: istockphoto/FabrikaCr
Киев ответил на запрос аргентинского суда об экстрадиции Игоря Чуркина, российского гражданина, задержанного в аэропорту Буэнос-Айреса в январе этого года по запросу Украины. Об этом сообщил адвокат Чуркина Кристиан Рубилар, а также информационное агентство ТАСС.
«Генеральная прокуратура Украины дала ответ. Есть причины для отказа», » отметил юрист.
Адвокат пояснил, что попытка Киева арестовать Чуркина объясняется не тяжестью предполагаемого преступления, а важностью персоны.
Он также подчеркнул, что Украина не может гарантировать безопасность жизни этого человека.
Генеральный прокурор, отвечающий за экстрадицию, считает, что имеет право арестовать господина Чуркина на основании обвинений, без доказательств или решения суда.
«Это означает, что его хотят задержать для проведения расследования, что для любого адвоката, специализирующегося на уголовном праве, означает, что им могут понадобиться пытки для получения признания», – продолжил защитник.
Рубилар заявил, что у него есть всего три дня, чтобы подать это ходатайство. Состоится еще одна встреча с его клиентом, представителями прокуратуры и судьей, после чего будет принято решение.
В начале февраля 2024 года Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщила, что Чуркин был задержан в Аргентине. В ведомстве утверждали, что задержанный «пытался сохранить свои активы на Украине за счет государственных банков». Обвинения россиянину и его сообщнику были предъявлены в июле 2022 года.
Читайте также:
Подозреваемая в подрыве «Северных потоков» заявила, что все обвинения ложные
В Курской области объявили об эвакуации райцентра Глушково
В Москве задержан американец за нападение на полицейского
Александр Климов