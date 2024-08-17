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Киев высказался о возможном экстрадиции россиянина Чуркина

17 августа 2024, 05:24
Фото: istockphoto/FabrikaCr

Фото: istockphoto/FabrikaCr

Киев ответил на запрос аргентинского суда об экстрадиции Игоря Чуркина, российского гражданина, задержанного в аэропорту Буэнос-Айреса в январе этого года по запросу Украины. Об этом сообщил адвокат Чуркина Кристиан Рубилар, а также информационное агентство ТАСС.
«Генеральная прокуратура Украины дала ответ. Есть причины для отказа», » отметил юрист.

Адвокат пояснил, что попытка Киева арестовать Чуркина объясняется не тяжестью предполагаемого преступления, а важностью персоны.



Он также подчеркнул, что Украина не может гарантировать безопасность жизни этого человека.

Генеральный прокурор, отвечающий за экстрадицию, считает, что имеет право арестовать господина Чуркина на основании обвинений, без доказательств или решения суда.

«Это означает, что его хотят задержать для проведения расследования, что для любого адвоката, специализирующегося на уголовном праве, означает, что им могут понадобиться пытки для получения признания», – продолжил защитник.

Рубилар заявил, что у него есть всего три дня, чтобы подать это ходатайство. Состоится еще одна встреча с его клиентом, представителями прокуратуры и судьей, после чего будет принято решение.

В начале февраля 2024 года Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщила, что Чуркин был задержан в Аргентине. В ведомстве утверждали, что задержанный «пытался сохранить свои активы на Украине за счет государственных банков». Обвинения россиянину и его сообщнику были предъявлены в июле 2022 года.

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#аргентина
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#прокуратура
#адвокат
В Курской области ликвидировали колонну ВСУ
ВС России ликвидировали колонну ВСУ с тхеникой НАТО в Курской области
17 августа 2024, 05:09

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Военнослужащие 810-й морской пехотной бригады российской армии полностью уничтожили колонну 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии. Об этом РИА Новости сообщил офицер подразделения морской пехоты с позывным Ветер.
По его словам, украинский контингент передвигался на бронетехнике из стран НАТО. Более 20 военных были уничтожены, добавил он.

«Уничтожено два американских бронеавтомобиля HMMWV (Хаммер), несколько канадских броневиков Roshel Senator и тяжелая бронемашина Cougar производства США. Один Cougar, один БТР Stryker и пара Roshel Senator захвачены морпехами в виде трофеев», – отметил он.

Российские морские пехотинцы также конфисковали паспорта, служебные удостоверения, свидетельства об обучении и другие документы солдат ВСУ. Кроме того, они изъяли личное оружие, боеприпасы, защитную одежду, противогазы, средства связи и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), принадлежащие странам НАТО, добавил офицер.

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В Великобритании поляка судят, поскольку он притворился участником ЧВК «Вагнер»
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#солдаты
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#украина
#всу
#вс рф
#россия
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В Великобритании поляка судят, поскольку он притворился участником ЧВК «Вагнер»
17 августа 2024, 03:33

Фото: iStock/Zolnierek

В Великобритании начался суд над поляком, который утверждал, что является членом ЧВК «Вагнер», сообщает The Times.
49-летний Петр Кучарски «говорил людям и создавал впечатление», что он был членом ЧВК «Вагнер» с 15 сентября по 28 октября 2023 года. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что доказательств того, что подсудимый вступил в ЧВК, отсутствуют.

Приговор в отношении него будет вынесен в ноябре. В Польше Кучарски ранее был приговорен к 15 годам лишения свободы за вооруженное ограбление.

В сентябре 2023 года Министерство внутренних дел Великобритании официально внесло ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. Активная поддержка этой организации является преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 14 лет и штраф.

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#польша
#суд
#великобритания
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Самолет кандидата в вице-президенты США вернулся в аэропорт из-за ЧС
17 августа 2024, 03:26

Фото: istock/Kesu01

Самолет кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнса вернулся в аэропорт Милуоки, штат Висконсин, из-за неисправности дверного уплотнителя. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на пресс-секретаря Вэнса.
По словам представителя Вэнса Тейлора Ван Кирка, пилот сообщил о неисправности дверного уплотнителя. После объявления чрезвычайной ситуации самолет Trump Force Two вернулся в Милуоки. После того, как неисправность была устранена, самолет продолжил свой запланированный маршрут в Цинциннати.

По данным издания, Вэнс находился на борту 22-летнего Boeing 737-800.

Ранее пилотов самолета, принадлежащего российской авиакомпании, пытались ослепить лазером в небе. Инцидент произошел в среду, 14 августа, на борту самолета Boeing 737-800, летевшего из Москвы в Самару.

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#авария
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НА ЗАЭС дали оценку безопасности на фоне сообщении о возможной атаке ВСУ
17 августа 2024, 02:42

Фото: iStock/AB Photography

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) обеспечена безопасность, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Евгения Яшина.
По словам собеседника агентства, персонал полностью гарантирует работу станции.

Ранее РИА Новости со ссылкой на «источник в российских силовых структурах» сообщило, что украинские военные планируют использовать бомбы с боеголовками, содержащими радиоактивные вещества, для атаки на атомные электростанции в Курске и Запорожье. Предполагается, что целью Киева является хранилище отработанного ядерного топлива АЭС.

Украина заявила об отсутствии подобных планов.

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#украина
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Алаудинов рассказал о взятии в плен азовца в Курской области
17 августа 2024, 00:42

Фото: iStock/Sinenkiy

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апти Алаудинов заявил в своем Telegram-канале, что в Курской области в плен попали бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе бойцы бригады «Азов»*.
«Взяли в плен трех, одного азовца и еще двоих бойцов 61-ой бригады», – заявил генерал-майор.

Генерал-майор Алаудинов также отметил, что российские войска атаковали в Курской области пять пикапов, пять бронемашин, два грузовика и беспилотный робот-сапер.

Накануне вечером Министерство обороны РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области 220 военнослужащих.

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#курская область
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Стали известны детали о рассказавших про планы Киева пленных солдат ВСУ
Рассказавшие о бомбе пленные ВСУ служили в атаковавшей Курскую область бригаде
16 августа 2024, 23:54

Фото: iStock/Sinenkiy

Бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) , пленные которой раскрыли планы Киева атаковать российские атомные объекты, участвовала в атаке на Курскую области. Эту информацию цитирует РИА Новости со ссылкой на ВГА Харьковской области.

Ранее Украину обвинили в том, что она планировала нападения на атомные электростанции в Курске и Запорожье в качестве провокации. Об этом сообщили в управлении внутренних дел российской военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области.

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#харьковская область
#украина
#россия
#всу
#киев
#бомба
#плен
#солдаты
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В МИД заявили об использовании Киевом HIMARS для атаки по гражданским объектам
Захарова: ВСУ применили HIMARS в ходе атаки гражданских объектов под Курском
16 августа 2024, 23:31

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, использовали системы HIMARS в ходе гражданских объектов в Курской области, ​сообщается на ​сайте ведомства.
Захарова подчеркнула, что сегодня ведомство сообщило о ряде терактов, совершенных украинской стороной на российской территории.

«В частности, впервые по Курской области были нанесены удары реактивными ракетами западного производства, вероятно американскими НIMARS», – отметила она.

Дипломат напомнила, что мост через Сейм Глушковского района был полностью разрушен в результате атаки ВСУ. Виновные понесут «суровое наказаны», добавила она.

В пятницу, 16 августа, ВСУ разрушили мост через реку Сейм. В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.

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#всу
#река
#мост
#удар
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#мария захарова
#россия
#мид рф
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Подмосковные спасатели напомнили об опасности лесных пожаров перед сезоном активного сбора грибов
Подмосковные спасатели напомнили о лесных пожарах перед сезоном сбора грибов
16 августа 2024, 21:10

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

В конце лета в Подмосковье начинается сезон активного сбора грибов, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса. Там обратили внимание на то, что многие даже не задумываются об опасности брошенной в лесу спички, непотушенного окурка или непогашенного костра.
«Листья, мох, хвоя, валежник – всё это воспламеняется в одно мгновение. С треском горят молодые ели и сосны. В основном именно по вине человека страдают леса, сельхозугодья и дачные участки. Спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в лесу», – говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что нельзя бросать в лесу горящие спички, непотушенные окурки, тлеющие тряпки, сжигать мусор, разводить костры в пожароопасный период, оставлять стеклянные бутылки или осколки.

Помимо этого, запрещено оставлять в лесу мусор, особенно пропитанный маслом, бензином и другими горючими материалами. Нельзя также поджигать траву или кустарники на полянах и опушках леса, в садах и на полях.

Разведение костров в лесах Московской области грозит большими штрафами и даже уголовным преследованием. Так, штраф для физлиц составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц – до 110 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 тысяч до 2 млн рублей. Кроме того, возможно лишение свободы на срок от восьми лет.

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#московская область
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Газ взорвался в подъезде дома в Калининградской области, есть пострадавший
Один человек пострадал во время взрыва газа в подъезде дома под Калининградом
16 августа 2024, 20:06

Фото: Фотобанк Московской области

Взрыв бытового газа произошел в поселке Новое Голубево под Калининградом вечером 16 августа. В результате ЧП пострадал один человек, сообщает пресс-служба УМВД региона. Хлопок произошел в 17.30 по московскому времени. На место сразу выехали сотрудники экстренных служб, скорая и полиция.
В момент взрыва в квартире на третьем этаже находился 39-летний мужчина. Его с различными травмами экстренно увезли в больницу. Волна была такой силы, что в доме повредило еще четыре квартиры. К счастью, больше никто не пострадал.

Жильцов подъезда эвакуировали и увели на безопасное расстояние. На месте происшествия продолжают работать сотрудники оперативных служб и полиции. В точных причинах и подробностях утечки газа разбираются эксперты.

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