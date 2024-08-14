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В Курской области объявили об эвакуации райцентра Глушково. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале. Соответствующее решение принял региональный оперштаб, отметил он.
Глава региона также написал, что координацию эвакуации из административного центра Глушковского района взяли на себя силовые структуры, военные ВС РФ, местные власти и дружинники центра «Патриот».
Ранее региональный оперативный штаб Курской области принял решение об эвакуации жителей Беловского района. Для эвакуированных подготовили пункты временного размещения, в которых им окажут всю необходимую помощь. В заключение Смирнов призвал жителей доверять только официальным источникам информации.
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«Прошу всех следовать рекомендациям», — добавил Смирнов.
Ранее региональный оперативный штаб Курской области принял решение об эвакуации жителей Беловского района. Для эвакуированных подготовили пункты временного размещения, в которых им окажут всю необходимую помощь. В заключение Смирнов призвал жителей доверять только официальным источникам информации.
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Данил Пономарев