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Киевский бар «Офензива» ввел в меню блюдо под названием «Крокус Сити» после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити холл». Об этом сообщает Telegram-канал ЮГ LIVE.
Отмечается, что реклама набора появилась в социальных сетях бара в ночь на 24 марта. Реклама блюда дополняется снимком горящего «Крокуса» во время теракта.
Данный бар прославился тем, что предлагал стейк «Дарья Дугина» после трагедии со взрывом машины Дарьи Дугиной в Москве. Уточняется, что украинские нацисты на этом не остановились. Геймеры создали в игре карту концертного зала «Крокуса», где можно расстрелять, поджечь и взорвать людей, оказавшихся в заложниках.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Данный бар прославился тем, что предлагал стейк «Дарья Дугина» после трагедии со взрывом машины Дарьи Дугиной в Москве. Уточняется, что украинские нацисты на этом не остановились. Геймеры создали в игре карту концертного зала «Крокуса», где можно расстрелять, поджечь и взорвать людей, оказавшихся в заложниках.
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Екатерина Коршунова