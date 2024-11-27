Названы заказчики убийства в Казани 25-летней давности

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Главный киллер группировки «Хади Такташ» Ринат Фархутдинов (Ритник), осужденный пожизненно, рассказал силовикам, кто заказал расправу над предпринимателем Олегом Палутиным, совершенную в Казани 25 лет назад. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Ритник пояснил, что от Палутина ему поручили избавиться бизнесмены Рафаиль Хамдеев и Вадим Сошников. За убийство Ритник и его напарник Александр Новицкий получили четыре тысячи долларов.
Палутина застрелили из пистолета Макарова с глушителем, подкараулив жертву. Мотивом убийства стал долг. Хамдеев с Сошниковым заняли у убитого большую сумму в 1998 году.
Новицкого досрочно освободили в 2016 году, однако он умер от туберкулеза.
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Палутина застрелили из пистолета Макарова с глушителем, подкараулив жертву. Мотивом убийства стал долг. Хамдеев с Сошниковым заняли у убитого большую сумму в 1998 году.
Новицкого досрочно освободили в 2016 году, однако он умер от туберкулеза.
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Никита Кротов