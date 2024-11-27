Подвели нервы: в Подмосковье попался курьер телефонных мошенников

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena
Курьера телефонных мошенников задержали полицейские в подмосковной Дубне, при этом попался он почти случайно: сотрудники патрульно-постовой службы остановили мужчину для проверки документов, а он так нервничал, что вызвал подозрения. Подробности дела сообщили в пресс-службе областного главка МВД.
«Сотрудники Патрульно-постовой службы остановили мужчину в ходе патрулирования. При общении с полицейскими он повел себя неестественно: заметно нервничал и путался в сказанном. Тогда было решено доставить его в Дежурную часть. При личном досмотре в куртке мужчины был обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором лежали 220 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Мужчина оказался жителем Москвы. Он рассказал, что устроился на работу курьером через один из мессенджеров. В Дубну он прибыл по указанию неизвестного ему человека, забрал у женщины пакет с деньгами и должен был вернуться с ним в Москву, где положить средства на указанный счёт, а себе оставить вознаграждение.
Полицейские выяснили, что деньги мошенники выманили у 74-летней женщины: пострадавшей поступали звонки от лжесотрудников правоохранительных органов, которые убедили пенсионерку, что из-за утечки данных деньги с её счёта нужно срочно обналичить и передать «государственному курьеру» якобы для открытия безопасного счёта.
Читайте также:
После запоя мать не отличила голодного ребенка от мертвого: подробности трагедии близнецов из Таганрога
В Башкирии обстреляли самолет Ан-2, перепутав с беспилотником
«112»: прогулочный корабль с пассажирами затонул в Баренцевом море
Лев Каштанов