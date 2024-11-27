Невиновный немец, отсидевший 13 лет за убийство, потребовал компенсацию

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Немец Манфред Гендицкий, отсидевший 13 лет за убийство, которого не было, потребовал у властей Баварии повторную компенсацию за моральный ущерб минимум в 750 тысяч евро. Об этом информирует журнал Spiegel.
Согласно данным правоохранительных органов, мужчина в прошлом уже получил более 368 тысяч евро компенсации. Но освобожденный вместе со своей сожительницей заявил, что сумма выплаты не покрыла всего ущерба, по этой причине он будет требовать дополнительной компенсации.
Манфред Гендицкий долгие годы боролся за пересмотр дела. Его требовала оправдать не только сторона защиты, но и прокуратура. Примечательно, что сомнения были как в том, что немец совершил убийство, так и в том, что преступление вообще было.
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