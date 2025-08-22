Пострадавшая в «Крокусе» рассказала в суде об ощущении нереальности происходящего
Потерпевшая по делу о теракте в «Крокус сити холле» рассказала суду, что во время нападения не могла поверить в реальность происходящего. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий одного из участников процесса.
Напомним, что теракт в концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли стрельбу по посетителям и подожгли помещение. В результате погибли 149 человек, один пропал без вести, а 609 получили ранения. Материальный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
Первые полицейские прибыли к «Крокусу» через шесть минут после начала стрельбы
По делу проходят 19 человек, из которых 13 обвиняются непосредственно в терроризме, а остальные — в содействии террористической деятельности.
У пережившей стрельбу женщины возникло «ощущение полной нереальности происходящего». Она не могла поверить, что попала в столь ужасную ситуацию.
«Фраза запомнилась», — отметил собеседник РИА Новости.Ранее мы рассказывали о том, как мужчина, который отобрал автомат у террориста в «Крокусе», выступил в суде. Смельчак попросил жену спрятаться, затем схватил автомат террориста и направил его в пол. После этого он принялся наносить преступнику удары.