Пострадавшая в «Крокусе» рассказала в суде об ощущении нереальности происходящего

Фото: iStock/Antipov

Потерпевшая по делу о теракте в «Крокус сити холле» рассказала суду, что во время нападения не могла поверить в реальность происходящего. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий одного из участников процесса.





Напомним, что теракт в концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли стрельбу по посетителям и подожгли помещение. В результате погибли 149 человек, один пропал без вести, а 609 получили ранения. Материальный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.





Первые полицейские прибыли к «Крокусу» через шесть минут после начала стрельбы

«Фраза запомнилась», — отметил собеседник РИА Новости.