На Украине неизвестные в военной форме расстреляли полицейских на блокпосту

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Двое неизвестных расстреляли полицейских на блокпосту на Украине, об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет в своём Telegram-канале российский журналист Владимир Соловьёв.
Уточняется, что неизвестные совершили расстрел полицейских в Винницкой области, между селами Флорино и Еланец в Гайсинском районе.
Дежурившие на блокпосту остановили автомобиль, в котором находились два человека в военной форме, чтобы проверить у них документы. Водитель и пассажир открыли огонь по полицейским, после чего скрылись с места преступления.
Один из пострадавших от полученных ранений скончался на месте, второго удалось доставить в больницу.
Сообщается, что автомобиль со стрелками направлялся в сторону Одесской области.
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Дежурившие на блокпосту остановили автомобиль, в котором находились два человека в военной форме, чтобы проверить у них документы. Водитель и пассажир открыли огонь по полицейским, после чего скрылись с места преступления.
Один из пострадавших от полученных ранений скончался на месте, второго удалось доставить в больницу.
Сообщается, что автомобиль со стрелками направлялся в сторону Одесской области.
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Евгения Парфентьева