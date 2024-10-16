Убийца поджидал вернувшегося с СВО офицера Кленкова в засаде

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Убийца, расстрелявший в упор заместителя начальника управления воинской части Никиту Кленкова, поджидал его в засаде при въезде в деревню Меленки в Солнечногорском районе Московской области. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, как только киллер увидел автомобиль жертвы, то сразу же начал стрелять. Всего он сделал восемь выстрелов.
По данным ведомства, 16 октября в районе 09:00 в деревне Меленки неизвестный трижды выстрелил в заместителя начальника управления воинской части Никиту Кленкова, который выехал от своего дома в сторону Пятницкого шоссе. Почти на выезде неизвестные открыли огонь. Стреляли в упор, в водительское стекло. Всего было произведено не менее восьми выстрелов. Офицер погиб на месте. Мужчина неделю назад вернулся из зоны СВО.
После убийства полковника ВС РФ в Подмосковье, полицейские начали разыскивать пешехода. Версия о том, что киллер прибыл в Меленки на автомобиле, была завёрнута.
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Убийство офицера ВС РФ в Подмосковье было заказным
По данным ведомства, 16 октября в районе 09:00 в деревне Меленки неизвестный трижды выстрелил в заместителя начальника управления воинской части Никиту Кленкова, который выехал от своего дома в сторону Пятницкого шоссе. Почти на выезде неизвестные открыли огонь. Стреляли в упор, в водительское стекло. Всего было произведено не менее восьми выстрелов. Офицер погиб на месте. Мужчина неделю назад вернулся из зоны СВО.
После убийства полковника ВС РФ в Подмосковье, полицейские начали разыскивать пешехода. Версия о том, что киллер прибыл в Меленки на автомобиле, была завёрнута.
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Убийство офицера ВС РФ в Подмосковье было заказным
Элина Позднякова