Киллера, убившего Япончика, заочно приговорили к 19 годам колонии

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Мосгорсуд вынес заочный приговор для киллера Астамура Бутбу, который убил криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, приговорив его к 19 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.
«Осужденному назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — огласила приговор судья.
Срок начнет исчисляться с того момента, как Астамур Бутба будет задержан. Ранее он скрылся от следствия и был объявлен в розыск.
Бутба выстрелил в Япончика, когда тот выходил из ресторана, после чего быстро скрылся с места преступления.
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