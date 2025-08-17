Начальнику отдела брянской таможни грозит до 15 лет тюрьмы за крупную взятку

17 августа 2025, 20:58

В Брянске арестовали начальника отдела таможни по делу о миллионной взятке

Фото: iStock/Oksana Kalinina

В Брянске возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела таможни, подозреваемого в получении крупной взятки. Об этом сообщает местное издание «Брянская Губерния».