Начальнику отдела брянской таможни грозит до 15 лет тюрьмы за крупную взятку

В Брянске арестовали начальника отдела таможни по делу о миллионной взятке
Фото: iStock/Oksana Kalinina

В Брянске возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела таможни, подозреваемого в получении крупной взятки. Об этом сообщает местное издание «Брянская Губерния».



По версии следствия, сотрудники таможни требовали у двух автоперевозчиков свыше одного миллиона рублей за беспрепятственный провоз санкционных товаров через государственную границу.

При попытке передачи взятки таможенник был задержан правоохранительными органами. Суд уже избрал меру пресечения – заключение под стражу на два месяца.

Следственные органы продолжают выяснять всех причастных к преступной схеме, расследование продолжается. В случае доказательства вины начальнику отдела таможни грозит до 15 лет лишения свободы.

Анастасия Чинкова

