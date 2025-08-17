Начальнику отдела брянской таможни грозит до 15 лет тюрьмы за крупную взятку
В Брянске возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела таможни, подозреваемого в получении крупной взятки. Об этом сообщает местное издание «Брянская Губерния».
По версии следствия, сотрудники таможни требовали у двух автоперевозчиков свыше одного миллиона рублей за беспрепятственный провоз санкционных товаров через государственную границу.
При попытке передачи взятки таможенник был задержан правоохранительными органами. Суд уже избрал меру пресечения – заключение под стражу на два месяца.
Следственные органы продолжают выяснять всех причастных к преступной схеме, расследование продолжается. В случае доказательства вины начальнику отдела таможни грозит до 15 лет лишения свободы.
Читайте также: