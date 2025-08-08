Полицейские и таможенники ликвидировали крупную нарколабораторию в Петербурге

08 августа 2025, 14:00

Фото: iStock/Darwin Brandis

В Петербурге сотрудники полиции и таможни выявили и закрыли крупную нарколабораторию, расположенную на территории одного из гаражных кооперативов в черте города. Об этом сообщила пресс-службе Северо-Западной транспортной полиции.