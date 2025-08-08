Полицейские и таможенники ликвидировали крупную нарколабораторию в Петербурге
В Петербурге сотрудники полиции и таможни выявили и закрыли крупную нарколабораторию, расположенную на территории одного из гаражных кооперативов в черте города. Об этом сообщила пресс-службе Северо-Западной транспортной полиции.
Правоохранители проследили за организаторами контрабанды и установили, что они планировали производить наркотические вещества в двух подпольных цехах, оборудованных под гаражами.
В ходе обыска были обнаружены и изъяты 250 килограммов прекурсоров, расфасованных в 25-литровые канистры.
По результатам расследования двое подозреваемых заключены под стражу, а третьему предъявлена подписка о невыезде и запрет на определённые действия.
