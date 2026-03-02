«Кирпич-ловушка»: Россиянин заминировал подвал для бывшей и её пожилой матери

02 марта 2026, 19:00

В Калининграде мужчина попытался взорвать бывшую жену и её мать из-за квартиры

Фото: Istock/Ivan Murauyou

В Калининграде следователи предъявили обвинение местному жителю в попытке подорвать бывшую сожительницу и её пожилую мать. Об этом сообщает СК по региону.