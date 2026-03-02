«Кирпич-ловушка»: Россиянин заминировал подвал для бывшей и её пожилой матери
В Калининграде следователи предъявили обвинение местному жителю в попытке подорвать бывшую сожительницу и её пожилую мать. Об этом сообщает СК по региону.
Инцидент произошёл в подвале жилого дома на улице Чекистов. Потерпевшие — 79-летняя пенсионерка и её 54-летняя дочь — спустились в подсобное помещение. Одна из женщин сдвинула кирпич, лежавший на полке.
Предмет оказался самодельным взрывным устройством. Прогремел взрыв. Пострадавшие получили травмы глаз, врачи оказывают им помощь. Подозреваемым оказался 59-летний бывший сожитель младшей из женщин.
Правоохранители выяснили, что между мужчиной и потерпевшей длительное время продолжались судебные тяжбы по разделу совместно нажитого имущества. Виновному предъявили обвинение в покушении на убийство двух лиц и незаконном изготовлении взрывчатки. Решается вопрос о его аресте.
Читайте также: