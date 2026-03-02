Жителя Дагестана арестовали за перевозку наркотиков в бытовой технике

02 марта 2026, 18:02

Жителя Махачкалы арестовали за поставку наркотиков из Москвы в бытовой технике

Фото: Istock/Oleksii Kononenko

В Дагестане возбудили уголовное дело против местного жителя, который перевозил наркотики из Москвы в бытовой технике. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.