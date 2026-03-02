Жителя Дагестана арестовали за перевозку наркотиков в бытовой технике
В Дагестане возбудили уголовное дело против местного жителя, который перевозил наркотики из Москвы в бытовой технике. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
Следователи предъявили обвинение жителю Махачкалы по статье о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. По версии правоохранителей, мужчина входил в состав межрегиональной преступной группы.
Он прятал запрещённые вещества внутри бытовых приборов и отправлял их автобусом в Дагестан. При обыске сотрудники ФСБ изъяли у фигуранта 7,5 килограмма наркотиков. Суд отправил подозреваемого под стражу на два месяца.
Ранее сообщалось о происшествии в Новосибирске, где 19-летнего дилера задержали за нарколабораторию в гараже.
Читайте также: