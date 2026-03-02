Пьяный «хулиган со стажем» разбил бутылку и колбу от кальяна об голову россиянке

02 марта 2026, 16:49

В Рязанской области полиция задержала мужчину за избиение посетительницы кафе

Фото: Istock/zstockphotos

В Рязанской области полиция задержала мужчину по подозрению в нападении на посетительницу кафе. Подробности сообщает ГУ МВД России по региону.