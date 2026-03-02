Пьяный «хулиган со стажем» разбил бутылку и колбу от кальяна об голову россиянке
В Рязанской области полиция задержала мужчину по подозрению в нападении на посетительницу кафе. Подробности сообщает ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошёл в заведении у трассы рядом с селом Казачья Слобода Шацкого района. В полицию поступило сообщение от женщины, которая пожаловалась на агрессивного посетителя.
Прибывшие на место сотрудники выяснили, что 56-летний житель соседнего региона напал на 38-летнюю россиянку. В качестве оружия он использовал стеклянную бутылку и колбу от кальяна. Потерпевшая получила травмы головы.
Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего на месте. Ранее мужчина уже имел проблемы с законом — его судили за хулиганство. В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.
