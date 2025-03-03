«Отдых на вилле мечты с шашлыками»: Дава показал кадры из отдыха в Сочи с беременной Мари Краймбрери

Давид Манукян и Мари Краймбрери (Фото: Instagram* @marikraimbrery)
Влюбленные Дава и Мари Краймбрери отправились на отдых в Сочи, выбрав роскошную виллу в горах. Давид Манукян раскрыл, что пара, ожидающая ребенка, решила сменить московскую суету на курортный релакс. Их путешествие уже обсуждают поклонники, ведь звезды поделились первыми кадрами.
«Сочи, привет. Скоро покажу, в какое красивое место мы приехали», — написал Дава 1 марта, сделав на следующий день множество обещанных постов.
Вилла Давы и Мари Краймбрери в горах (Фото: кадр видео telegram @davatelega)
Будущие родители уехали из Москвы, несмотря на срок беременности Мари. Сначала они держали в секрете пункт назначения, но теперь бывший возлюбленный Ольги Бузовой открыто запостил видео из Сочи. Артисты остановились не у моря, а в горах, арендовав просторную двухэтажную виллу с шикарным видом.
Вилла Давы и Мари Краймбрери в горах (Фото: кадр видео telegram @davatelega)
Выбранный для отдыха дом впечатляет удобствами: тут и бассейн с подогревом, и зона для шашлыков, и тренажерный зал. Есть даже детская площадка, на что Дава с улыбкой отметил, что однозначно стоит вернуться — после рождения малыша, конечно.
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Блогер провел мини-тур по территории, поделившись планами на день. Он хотел позвать с собой в баню Мари, но вспомнил о ее положении и решил, что лучше пойдет один.
«И вместе с любимой пойдем в баню. А, нет, тебе же нельзя. Значит один пойду в баню. Вместе потом кофе попьем. Который ты сделаешь, спасибо», — со смехом закончил Дава.
Влюбленные показывают свое парное прохождение игр (Фото: telegram @davatelega)
А еще Мари с Давой играют в приставку, пока наслаждаются красивыми видами Сочи.
Но такой «отдых» пары — на самом деле не только релакс. Мари планирует доделать новый альбом, вдохновляясь горными пейзажами.
«Вилла с невероятным видом на горы. Дописывать тексты в альбом именно такой обстановке — было моей мечтой», — отметила будущая мама в соцсетях.Читайте также:
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Мария Моисеева