«Отдых на вилле мечты с шашлыками»: Дава показал кадры из отдыха в Сочи с беременной Мари Краймбрери

Влюбленные Дава и Мари Краймбрери отправились на отдых в Сочи, выбрав роскошную виллу в горах. Давид Манукян раскрыл, что пара, ожидающая ребенка, решила сменить московскую суету на курортный релакс. Их путешествие уже обсуждают поклонники, ведь звезды поделились первыми кадрами.