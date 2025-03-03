Стало известно ожидаемое время возвращения Toyota ​в Россию

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Японский автопроизводитель Toyota может возобновить работу на российском рынке через 4–12 месяцев при условии смягчения санкционного давления со стороны США. Об этом сообщил анонимный источник «АиФ», близкий к автобизнесу, комментируя закрытые переговоры представителей компании с бывшими российскими дилерами в Дубае.
«И «корейцы», и «японцы» очень надеются, что России и США в итоге удастся нормализовать отношения. Этих автопроизводителей европейские санкции меньше волнуют, чем американские. Они понимают, что если будет послабление со стороны Америки по санкциям, то на Европу смотреть уже мало кто будет. Потому что европейцы против американцев не попрут», — поделился с «АиФ» собеседник.Эксперт отметил, что Toyota, в отличие от китайских конкурентов, сохранила лояльную дилерскую сеть и потенциал для восстановления завода в России.
Источник «АиФ» до этого также указывал, что Toyota активно предпринимает шаги для возврата на рынок, несмотря на сложности, связанные с санкциями.
Ранее сообщалось, что представители Toyota провели тайные переговоры с бывшими автодилерами из России. В связи с подписанием документов, результаты переговоров неизвестный. Однако известно, что мероприятие состоялась с 9 по 12 февраля в Дубае.
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