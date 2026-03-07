В Нижегородской области произошло массовое отравление в школе

07 марта 2026, 16:37

В школе Богородского округа приостановили работу из-за вспышки кишечной инфекции

Фото: Istock/Marina Khromova

В школе №6 в Богородском муниципальном округе Нижегородской области произошла вспышка кишечной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.