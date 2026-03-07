В Нижегородской области произошло массовое отравление в школе
В школе №6 в Богородском муниципальном округе Нижегородской области произошла вспышка кишечной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Работу учебного заведения приостановили. В ведомстве отметили, что специалисты оперативно изолировали заболевших детей и установили медицинское наблюдение за контактными лицами.
Сотрудники территориального отдела Роспотребнадзора начали санитарно-эпидемиологическое расследование. На пищеблоке школы они взяли смывы для проверки на бактерии кишечной палочки и патогенную кишечную группу, пробы воды, продуктов и готовых блюд.
Сейчас проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, включая заключительную дезинфекцию. В службе подчеркнули, что риск дальнейшего распространения инфекции удалось предотвратить, и ситуация остаётся на контроле ведомства.
