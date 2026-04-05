Массовое отравление питьевой водой произошло в российском регионе
В Дагестане произошло массовое отравление питьевой водой. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора в своем канале в мессенджере Max.
По данным ведомства, заболевание зафиксировали в селе Карабудахкент одноименного района. Всего госпитализировали 35 человек – они находятся под наблюдением врачей местной больницы. Все пострадавшие, предположительно, пили воду «негарантированного качества».
В населенном пункте работает противоэпидемическая бригада. При этом очаг инфекции находится вне зоны паводка. Сейчас специалисты проводят отбор проб биологического материала и воды, осматривают ее источник.
Также процессуальную проверку проводят следователи. Они устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.
Читайте также: