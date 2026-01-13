«За упрямство»: Учительница порезала ребёнка с аутизмом и заперла его в шкафчике

13 января 2026, 18:04

В Таиланде педагога обвинили в избиении и запирании в шкафу ученика с аутизмом

Фото: Istock/TW Farlow

В Таиланде учительница избила и заперла в шкафу ученика с аутизмом. Об этом пишет The Thaiger.