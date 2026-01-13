«За упрямство»: Учительница порезала ребёнка с аутизмом и заперла его в шкафчике
В Таиланде учительница избила и заперла в шкафу ученика с аутизмом. Об этом пишет The Thaiger.
Жительница провинции Нонтхабури заявила советнику министра образования, что полиция затягивает дело о насилии над её 12-летним сыном. По словам женщины, 12 декабря учительница порезала мальчику ногу линейкой и заперла его в шкафу на час за «упрямство».
После этого подросток стал часто плакать и повторять слова «больно», «упрямый» и «шкафчик». Позже он рассказал, что преподавательница разозлилась и ударила его. Одноклассник передал матери аудиозапись, где педагог кричит на её сына.
Записи с камер видеонаблюдения школы показывают, как учительница выводит мальчика из класса, и тот идёт, будто испытывает боль. Полиция допросила женщину и обвинила её в неправомерном наказании ребёнка, однако она свою вину отрицает.
