«За упрямство»: Учительница порезала ребёнка с аутизмом и заперла его в шкафчике

В Таиланде педагога обвинили в избиении и запирании в шкафу ученика с аутизмом
Фото: Istock/TW Farlow

В Таиланде учительница избила и заперла в шкафу ученика с аутизмом. Об этом пишет The Thaiger.



Жительница провинции Нонтхабури заявила советнику министра образования, что полиция затягивает дело о насилии над её 12-летним сыном. По словам женщины, 12 декабря учительница порезала мальчику ногу линейкой и заперла его в шкафу на час за «упрямство».

После этого подросток стал часто плакать и повторять слова «больно», «упрямый» и «шкафчик». Позже он рассказал, что преподавательница разозлилась и ударила его. Одноклассник передал матери аудиозапись, где педагог кричит на её сына.

Записи с камер видеонаблюдения школы показывают, как учительница выводит мальчика из класса, и тот идёт, будто испытывает боль. Полиция допросила женщину и обвинила её в неправомерном наказании ребёнка, однако она свою вину отрицает.

Ольга Щелокова

