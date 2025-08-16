Повар российской колонии набил тату с лозунгом с ворот концлагеря «Бухенвальд» и попал под статью
В Архангельске повар колонии сделал татуировку с лозунгом, который был написан на воротах концлагеря «Бухенвальд». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
В конце июля Плесецкий районный суд рассмотрел дело Николая С., отбывающего наказание в колонии и работающего там повором. Мужчину обвинили по статье КоАП о демонстрации нацистской символики.
При этом сам обвиняемый с протоколом не согласился, отметив, что телесный осмотр у него не проводили, а публично он надпись якобы не демонстрировал.
Однако в суде указали, что нациский лозунг входит в перечень соответствующей запрещённой символики, поэтому Николая оштрафовали на тысячу рублей.
