Повар российской колонии набил тату с лозунгом с ворот концлагеря «Бухенвальд» и попал под статью

16 августа 2025, 17:36

В Архангельске оштрафовали повара колонии за тату с нацистским лозунгом

Фото: iStock/zamrznutitonovi

В Архангельске повар колонии сделал татуировку с лозунгом, который был написан на воротах концлагеря «Бухенвальд». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».