Семья фермеров держала на цепи работника и угрожала скормить свиньям
В Подмосковье фермерская семья подозревается в похищении и издевательствах над своим работником. Деталями поделился телеграм-канал Baza.
Пострадавший — 42-летний мужчина, который трудился на ферме в деревне Кореньки. По устной договоренности ему полагалась зарплата, но вместо денег выдавали еду и сигареты.
Конфликт обострился, когда работник продал 30 овец, чтобы компенсировать отсутствие зарплаты, и скрылся. Проработав в разных точках, он вернулся обратно. При этом хозяйка его заверила, что претензий не имеет.
Однако в ночь на 7 июня ее муж и двоюродный брат напали на мужчину. Пострадавшего держали на цепи в подсобном помещении, где допрашивали, избивали и угрожали скормить свиньям. На следующий день его приковали к двери, но он смог выбраться.
Через две недели его вновь похитили, перед этим избив на глазах у прохожих. При этом шокированных очевидцев разогнала сама хозяйка фермы. Затем похитители заставили мужчину на камеру заявить о желании отправиться на фронт, чтобы все выплаты поступали им.
В итоге пострадавший снова сбежал, но в этот раз обратился в полицию. Трое подозреваемых задержаны, им предъявлены обвинения в похищении человека.
