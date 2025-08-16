Семья фермеров держала на цепи работника и угрожала скормить свиньям

16 августа 2025, 18:32

Baza: в Подмосковье фермеры похитили рабочего и держали на цепи, вымогая деньги

Фото: iStock/Juleta Martirosyan

В Подмосковье фермерская семья подозревается в похищении и издевательствах над своим работником. Деталями поделился телеграм-канал Baza.