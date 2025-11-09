Китаец пытался вывезти из РФ золото на 50 млн рублей

09 ноября 2025, 10:16

В Забайкалье у китайца конфисковали 15 слитков с золотом на 50 млн рублей

Фото: iStock/Diy13

Суд в Забайкальском крае конфисковал в доход государства 15 слитков с драгметаллами, которые пытались вывезти в Китай. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.





Гражданин КНР Ли Бинсэнь, работавший водителем туристического автобуса, согласился на предложение соотечественника перевезти слитки за вознаграждение в две тысячи юаней (около 23 тысяч рублей). Мужчина спрятал их в тайнике, но незаконный груз обнаружили таможенники на границе России.



В отношении Ли Бинсэня возбудили уголовное дело о незаконном перемещении стратегически важных предметов в крупном размере через границу Евразийского экономического союза.

«15 слитков изготовлены в том числе из сплава 5598,54 грамма золота и 1104,36 грамма серебра, стоимость по состоянию на момент совершения преступления химически чистого золота составила 47 283 710 рублей, серебра — 103 235 рублей», — говорится в сообщении.