Китаец поджег любовника жены огнеметом

12 февраля 2026, 21:31

AsiaOne: Китаец отомстил любовнику жены и поджег его огнеметом

Фото: istockphoto/yogesh_more

В китайском городе Янчжоу мужчина поджег любовника своей жены, используя самодельный огнемет. Об этом пишет AsiaOne.