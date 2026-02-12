Китаец поджег любовника жены огнеметом
В китайском городе Янчжоу мужчина поджег любовника своей жены, используя самодельный огнемет. Об этом пишет AsiaOne.
На видеозаписях, разошедшихся в соцсети X, видно, как нападавший направляет на человека поток пламени. На другом ролике у обгоревших останков пострадавшего стоят очевидцы и полицейские. Сам злоумышленник после случившегося сел на тротуар, закурил и не сопротивлялся при задержании. Один из сотрудников полиции надел на него наручники.
СМИ утверждают, что несколько месяцев назад мужчина узнал об измене супруги. Попытка поговорить с соперником закончилась дракой, в ходе которой тот его избил. После этого мужчина решил отомстить и собрал самодельное устройство.
Отмечается также, что подробности инцидента в основном распространялись тайваньскими и гонконгскими изданиями, тогда как в материковом Китае эта история не получила официального освещения и практически не обсуждалась в соцсетях.
